У Раді прокоментували ризики інфляції через появу купюри в 2000 грн Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень Презентація Національним банком нової банкноти номіналом 2000 грн викликала дискусії щодо можливого впливу такого рішення на інфляційні процеси в Україні. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram. Підстав для прискорення інфляції немає За словами Гетманцева, наразі немає підстав очікувати розхитування інфляційних процесів через введення в обіг купюри найвищого номіналу. Серед факторів, які підтримують макрофінансову стабільність, він назвав стабільно високий рівень міжнародних резервів, помірне боргове навантаження та стійкість банківської системи. Також, за його словами, дефіцит платіжного балансу з урахуванням міжнародної допомоги не є критичним. «Попри триваючу вже п’ятий рік велику війну, Україна зберігає макрофінансову стабільність», — зазначив народний депутат. Інфляційні очікування Водночас Гетманцев зауважив, що введення в грошовий обіг купюр більшого номіналу зазвичай негативно впливає на інфляційні очікування бізнесу та населення. «Очікую, що Нацбанк ці ризики врахував, і вони не затьмарять аргументи регулятора на користь нової 2000-гривневої банкноти з неперевершеним підписом голови», — зазначив нардеп. Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Нову купюру введуть в обіг 4 вересня — у день пам’яті Василя Стуса. На лицьовому боці купюри буде розміщено портрет поета, а праворуч — його підпис. У лівому нижньому кутку буде зазначено номінал «2000» та графічний символ гривні «₴». Також вертикальне позначення номіналу буде розміщене на захисній стрічці праворуч. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Особисті фінанси / У Раді прокоментували ризики інфляції через появу купюри в 2000 грн