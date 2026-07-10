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У Раді прокоментували ризики інфляції через появу купюри в 2000 грн

Особисті фінанси
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Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень
Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень
Презентація Національним банком нової банкноти номіналом 2000 грн викликала дискусії щодо можливого впливу такого рішення на інфляційні процеси в Україні.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Підстав для прискорення інфляції немає

За словами Гетманцева, наразі немає підстав очікувати розхитування інфляційних процесів через введення в обіг купюри найвищого номіналу.
Серед факторів, які підтримують макрофінансову стабільність, він назвав стабільно високий рівень міжнародних резервів, помірне боргове навантаження та стійкість банківської системи.
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Також, за його словами, дефіцит платіжного балансу з урахуванням міжнародної допомоги не є критичним.
«Попри триваючу вже п’ятий рік велику війну, Україна зберігає макрофінансову стабільність», — зазначив народний депутат.
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Інфляційні очікування

Водночас Гетманцев зауважив, що введення в грошовий обіг купюр більшого номіналу зазвичай негативно впливає на інфляційні очікування бізнесу та населення.
«Очікую, що Нацбанк ці ризики врахував, і вони не затьмарять аргументи регулятора на користь нової 2000-гривневої банкноти з неперевершеним підписом голови», — зазначив нардеп.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Нову купюру введуть в обіг 4 вересня — у день пам’яті Василя Стуса. На лицьовому боці купюри буде розміщено портрет поета, а праворуч — його підпис. У лівому нижньому кутку буде зазначено номінал «2000» та графічний символ гривні «₴». Також вертикальне позначення номіналу буде розміщене на захисній стрічці праворуч.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнфляціяГетманцевГроші
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