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НБУ вводить в обіг нову банкноту 100 гривень

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Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти
Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти
Національний банк України з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Введення в обіг таких банкнот номіналом 100 гривень завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату Національним банком у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України.
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У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 гривень розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям слава!».
Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 2014 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Коли нові банкноти з’являться в обігу

Національний банк із 16 червня 2026 року розпочне видачу модифікованих банкнот номіналом 100 гривень банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

Чи потрібно обмінювати старі банкноти

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 100 гривень попередніх років виготовлення на модифіковані банкноти.
Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 100 гривень попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Які банкноти вже отримали оновлений дизайн

У обіг уже введені модифіковані банкноти національної валюти з гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям слава!»:
  • з 08 серпня 2024 року — номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року — номіналом 50 гривень;
  • із 21 серпня 2025 року — номіналом 20 гривень;
  • із 25 лютого 2026 року — номіналом 200 гривень.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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