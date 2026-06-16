Комітет Гетманцева рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про 50% податку на прибуток банків Сьогодні 16:31 — Казна та Політика

Законопроектом пропонується продовжити на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 15262, який передбачає продовження на 2027 рік підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50%.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Що передбачає законопроєкт

Документ пропонує продовжити на 2027 рік дію підвищеної ставки податку на прибуток підприємств на рівні 50%.

Крім того, законопроєкт передбачає заборону для банків зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих податкових періодів.

Скільки коштів очікують залучити

За оцінкою Міністерства фінансів, у разі ухвалення законопроєкту додаткові надходження до зведеного бюджету за результатами податкових періодів 2027 року можуть становити близько 50 млрд грн.

Як зазначив Гетманцев, за підсумками минулого року доходи 60 банків становили 579,3 млрд грн.

«Це на третину більше за 2023 рік та на 14% - за 2024. Йдеться не просто про прибутки, а про надприбутки банків під час війни, отримані переважно за рахунок операцій з державними цінними паперами. А тим, хто відчайдушно критикує ініціативу, нагадаю: все, що ми збираємо податками, спрямовується на оборону. Ці 50 мільярдів критично потрібні нашій армії. Якщо ми хочемо, щоб Україна вистояла, всі разом маємо працювати заради майбутнього нашої держави», — наголосив нардеп.

Що думають банки та НБУ

Продовження у 2027 році ставки податку на прибуток банків на рівні 50% може принести державному бюджету додатково 20−25 млрд грн. Економіка може втратити до 300 млрд грн потенційного кредитного ресурсу, йшлося під час експертної дискусії, яку організували Асоціація українських банків та Національна асоціація банків України.

Зі свого боку НБУ розкритикував законопроєкт про оподаткування банків. Там зазначають, що податок на прибуток банків у розмірі 50% банківський сектор у 2023 році сприйняв із розумінням як разовий вимушений крок, зважаючи на «неринкову природу» прибутку в той період. Однак продовження цієї практики в нинішніх умовах створює ризики для подальшого розширення кредитування та здатності банків підтримувати економіку під час війни й повоєнної відбудови.

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