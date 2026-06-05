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Sense Bank спростив відкриття рахунків для бізнесу: онлайн, з будь-якого пристрою та безоплатно
Sense Bank розширив можливості дистанційного відкриття рахунків для юридичних осіб. Тепер подати заявку можна не лише з комп’ютера, а й зі смартфона або планшета — у будь-який час і з будь-якої точки світу. Процес адаптовано для комфортного користування на різних типах пристроїв.
Відкриваючи рахунок онлайн у Sense Bank, клієнти отримують:
- Безоплатне відкриття рахунку та 0 грн за пакет обслуговування протягом перших 3 місяців;
- Рахунки в національній та іноземних валютах відповідно до потреб бізнесу;
- Безкоштовне підключення до клієнт-банку та додатку Sense SuperApp одночасно після відкриття рахунку;
- Безоплатний випуск та обслуговування бізнес-карток до рахунку;
- Безкоштовне перерахування заробітної плати;
- Вигідні умови на валютні операції для компаній, що працюють з іноземними контрагентами.
Скористатися сервісом дистанційного відкриття рахунку може представник юридичної особи, який:
- зазначений керівником у відомостях ЄДР;
- має ID-картку або закордонний паспорт у застосунку Дія;
- має цифровий електронний підпис.
Подати заявку на відкриття рахунку можна через вебплатформу на сайті Sense Bank у браузері на комп’ютері, смартфоні або планшеті.
Покрокова інструкція з відкриття рахунку за посиланням.
Sense Bank продовжує розвивати цифрові сервіси для малого та середнього бізнесу, спрощуючи доступ юридичним особам до банківських послуг.
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