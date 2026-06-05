ПАРТНЕРСЬКА Sense Bank спростив відкриття рахунків для бізнесу: онлайн, з будь-якого пристрою та безоплатно Сьогодні 14:45

Sense Bank спростив відкриття рахунків для бізнесу: онлайн, з будь-якого пристрою та безоплатно

Sense Bank розширив можливості дистанційного відкриття рахунків для юридичних осіб. Тепер подати заявку можна не лише з комп’ютера, а й зі смартфона або планшета — у будь-який час і з будь-якої точки світу. Процес адаптовано для комфортного користування на різних типах пристроїв.

Відкриваючи рахунок онлайн у Sense Bank, клієнти отримують:

Безоплатне відкриття рахунку та 0 грн за пакет обслуговування протягом перших 3 місяців;

Рахунки в національній та іноземних валютах відповідно до потреб бізнесу;

Безкоштовне підключення до клієнт-банку та додатку Sense SuperApp одночасно після відкриття рахунку;

Безоплатний випуск та обслуговування бізнес-карток до рахунку;

Безкоштовне перерахування заробітної плати;

Вигідні умови на валютні операції для компаній, що працюють з іноземними контрагентами.

Скористатися сервісом дистанційного відкриття рахунку може представник юридичної особи, який:

зазначений керівником у відомостях ЄДР;

має ID-картку або закордонний паспорт у застосунку Дія;

має цифровий електронний підпис.

Подати заявку на відкриття рахунку можна через вебплатформу на сайті Sense Bank у браузері на комп’ютері, смартфоні або планшеті.

Покрокова інструкція з відкриття рахунку за посиланням

Sense Bank продовжує розвивати цифрові сервіси для малого та середнього бізнесу, спрощуючи доступ юридичним особам до банківських послуг.

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