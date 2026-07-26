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Bugatti випустила останній автомобіль з двигуном W16

Технології&Авто
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Завершилася двадцятирічна історія одного з найвідоміших двигунів у світі сучасних гіперкарів
Завершилася двадцятирічна історія одного з найвідоміших двигунів у світі сучасних гіперкарів, Фото: Bugatti
Bugatti офіційно завершила серійне виробництво свого легендарного чотиритурбінного 8,0-літрового двигуна W16. Останнім автомобілем, що залишив майстерню бренду в Мольсгаймі з цим силовим агрегатом, став Bugatti W16 Mistral.
Про це пише «Кореспондент».
Втім, остаточно відмовлятися від W16 компанія поки не збирається.
Торік Bugatti запустила програму Programme Solitaire, яка дозволяє найбільш заможним клієнтам замовляти унікальні або малосерійні автомобілі на існуючих платформах із використанням залишків двигунів W16 та шасі Chiron.
У межах цієї програми вже були створені ексклюзивні моделі Brouillard та Veyron FKP Hommage.
Попри це саме W16 Mistral став фінальною серійною моделлю на платформі Chiron. Родстер дебютував у серпні 2022 року, а його виробництво було обмежене лише 99 екземплярами.
Під капотом фінального Mistral встановлено найпотужнішу версію 8,0-літрового двигуна W16 із чотирма турбокомпресорами, що розвиває 1600 к.с. та 1600 Нм крутного моменту. Такий самий агрегат використовувався і в трековому гіперкарі Bugatti Bolide.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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