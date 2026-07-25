Tesla розширює виробництво в Німеччині
Американська компанія Tesla Inc. нарощує обсяги виробництва на своєму заводі в Грюнгайд, Німеччина, та планує вихід на нові ринки. Автовиробник очікує на суттєве зміцнення попиту на європейському просторі до кінця року.
Про це повідомляє Bloomberg.
У звіті підрозділу Tesla Manufacturing Brandenburg SE зазначено, що на 2026 фінансовий рік прогнозується значно більший обсяг виробництва порівняно з попереднім періодом.
Відповідно, керівництво компанії розраховує на помітне зростання рівня завантаження наявних потужностей підприємства.
Драйвери зростання та плани розширення заводу
Головним чинником розвитку єдиного європейського заводу Tesla, розташованого у федеральній землі Бранденбург, залишається високий попит на кросовер Model Y. Наразі підприємство забезпечує електромобілями цієї моделі понад 30 ринків.
Для задоволення попиту компанія планує збільшити обсяги виробництва в Грюнгайде до 7 500 автомобілів на тиждень, що дозволить випускати близько 375 000 машин щорічно.
Також заплановано масштабне розширення ліній із випуску акумуляторних батарей. Реалізація цих планів дозволить створити на підприємстві 3 500 додаткових робочих місць.
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