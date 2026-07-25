Tesla розширює виробництво в Німеччині Сьогодні 07:02 — Технології&Авто

Tesla

Американська компанія Tesla Inc. нарощує обсяги виробництва на своєму заводі в Грюнгайд, Німеччина, та планує вихід на нові ринки. Автовиробник очікує на суттєве зміцнення попиту на європейському просторі до кінця року.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У звіті підрозділу Tesla Manufacturing Brandenburg SE зазначено, що на 2026 фінансовий рік прогнозується значно більший обсяг виробництва порівняно з попереднім періодом.

Відповідно, керівництво компанії розраховує на помітне зростання рівня завантаження наявних потужностей підприємства.

Драйвери зростання та плани розширення заводу

Головним чинником розвитку єдиного європейського заводу Tesla, розташованого у федеральній землі Бранденбург, залишається високий попит на кросовер Model Y. Наразі підприємство забезпечує електромобілями цієї моделі понад 30 ринків.

Для задоволення попиту компанія планує збільшити обсяги виробництва в Грюнгайде до 7 500 автомобілів на тиждень, що дозволить випускати близько 375 000 машин щорічно.

Також заплановано масштабне розширення ліній із випуску акумуляторних батарей. Реалізація цих планів дозволить створити на підприємстві 3 500 додаткових робочих місць.

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