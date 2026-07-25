У яких містах найбільше електромобілів та велосипедів Сьогодні 06:05 — Технології&Авто

Найбільша частка електромобілів — у Копенгагені та Шеньчжені, Фото: magnific

У якому місті світу найбільше електрокарів, електробусів та велосипедів підрахувала компанія Clean Cities Campaign. Це найбільша в Європі мережа громадських організацій, яка займається розвитком екологічного міського транспорту. Кампанія об’єднує понад 140 неурядових організацій і громадських ініціатив з різних країн Європи.

Найбільша частка електромобілів — у Копенгагені та Шеньчжені

За часткою електромобілів у загальному парку легкових автомобілів серед європейських міст лідирує Копенгаген — 18%.

Друге місце посідає Амстердам із 14%.

Далі розташувалися:

Лондон — 6%;

Париж — 5%;

Берлін — 4%;

Мадрид, Рим і Варшава — приблизно 1%.

У США показники значно нижчі:

Сіетл — 8%;

Лос-Анджелес — 6%;

Нью-Йорк — близько 1%.

Серед китайських міст лідирує Шеньчжень із 18% електромобілів у легковому автопарку. У Пекіні цей показник становить 16%, а у Шанхаї — 10%.

Китай випереджає Європу за часткою електробусів

Найбільшу частку електробусів у міських автопарках мають китайські міста.

Лідирує Шеньчжень, де парк автобусів уже повністю електричний (100%).

У Пекіні електробуси становлять 94,7% автопарку, а у Шанхаї — 86,6%.

Серед європейських міст найкращий показник має Копенгаген — 99% електробусів.

До лідерів також входять:

Амстердам — 75,4%;

Лондон — 22,4%;

Париж — 20,8%;

Мадрид — 20,4%;

Рим — 14,9%;

Берлін — 14,4%;

Варшава — 11,9%.

Американські міста суттєво відстають:

Сіетл — 16,5%;

Лос-Анджелес — 5,3%;

Нью-Йорк — лише 1,1%.

Найбільше велосипедів — у Шанхаї

Шанхай став беззаперечним лідером за кількістю велосипедів у системах байкшерингу. На кожну тисячу жителів тут припадає 44,35 велосипеда.

Друге місце посів китайський Шеньчжень із 20,01 велосипеда на тисячу мешканців.

Серед європейських міст найкращий результат має Копенгаген — 8,91 велосипеда на тисячу жителів.

Далі у рейтингу розташувалися:

Берлін — 5,86;

Нью-Йорк — 4,47;

Рим — 4,13;

Лос-Анджелес — 3,41;

ще одне європейське місто — 2,72;

ще один показник Європи — 2,17;

найнижчий результат серед представлених міст має Лос-Анджелес — 0,46 велосипеда на тисячу жителів.

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