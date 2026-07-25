У яких містах найбільше електромобілів та велосипедів
У якому місті світу найбільше електрокарів, електробусів та велосипедів підрахувала компанія Clean Cities Campaign. Це найбільша в Європі мережа громадських організацій, яка займається розвитком екологічного міського транспорту. Кампанія об’єднує понад 140 неурядових організацій і громадських ініціатив з різних країн Європи.
Найбільша частка електромобілів — у Копенгагені та Шеньчжені
За часткою електромобілів у загальному парку легкових автомобілів серед європейських міст лідирує Копенгаген — 18%.
Друге місце посідає Амстердам із 14%.
Далі розташувалися:
- Лондон — 6%;
- Париж — 5%;
- Берлін — 4%;
- Мадрид, Рим і Варшава — приблизно 1%.
У США показники значно нижчі:
- Сіетл — 8%;
- Лос-Анджелес — 6%;
- Нью-Йорк — близько 1%.
Серед китайських міст лідирує Шеньчжень із 18% електромобілів у легковому автопарку. У Пекіні цей показник становить 16%, а у Шанхаї — 10%.
Китай випереджає Європу за часткою електробусів
Найбільшу частку електробусів у міських автопарках мають китайські міста.
Лідирує Шеньчжень, де парк автобусів уже повністю електричний (100%).
У Пекіні електробуси становлять 94,7% автопарку, а у Шанхаї — 86,6%.
Серед європейських міст найкращий показник має Копенгаген — 99% електробусів.
До лідерів також входять:
- Амстердам — 75,4%;
- Лондон — 22,4%;
- Париж — 20,8%;
- Мадрид — 20,4%;
- Рим — 14,9%;
- Берлін — 14,4%;
- Варшава — 11,9%.
Американські міста суттєво відстають:
- Сіетл — 16,5%;
- Лос-Анджелес — 5,3%;
- Нью-Йорк — лише 1,1%.
Найбільше велосипедів — у Шанхаї
Шанхай став беззаперечним лідером за кількістю велосипедів у системах байкшерингу. На кожну тисячу жителів тут припадає 44,35 велосипеда.
Друге місце посів китайський Шеньчжень із 20,01 велосипеда на тисячу мешканців.
Серед європейських міст найкращий результат має Копенгаген — 8,91 велосипеда на тисячу жителів.
Далі у рейтингу розташувалися:
- Берлін — 5,86;
- Нью-Йорк — 4,47;
- Рим — 4,13;
- Лос-Анджелес — 3,41;
- ще одне європейське місто — 2,72;
- ще один показник Європи — 2,17;
- найнижчий результат серед представлених міст має Лос-Анджелес — 0,46 велосипеда на тисячу жителів.
Поділитися новиною
Також за темою
Tesla розширює виробництво в Німеччині
ПартнерськаДопомога українцям за кордоном у 2026 році: про ці зміни варто знати
У Китаї представили технологію керування роботами силою думки
Найкращі смартгодинники з витривалими батареями (фото)
Tesla представила дитячий біговел за $225 (фото)
Toyota і BMW випробовують бензин із рослинних органічних відходів