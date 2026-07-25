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У яких містах найбільше електромобілів та велосипедів

Технології&Авто
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Найбільша частка електромобілів — у Копенгагені та Шеньчжені
Найбільша частка електромобілів — у Копенгагені та Шеньчжені, Фото: magnific
У якому місті світу найбільше електрокарів, електробусів та велосипедів підрахувала компанія Clean Cities Campaign. Це найбільша в Європі мережа громадських організацій, яка займається розвитком екологічного міського транспорту. Кампанія об’єднує понад 140 неурядових організацій і громадських ініціатив з різних країн Європи.
У яких містах найбільше електромобілів та велосипедів

Найбільша частка електромобілів — у Копенгагені та Шеньчжені

За часткою електромобілів у загальному парку легкових автомобілів серед європейських міст лідирує Копенгаген — 18%.
Друге місце посідає Амстердам із 14%.
Далі розташувалися:
  • Лондон — 6%;
  • Париж — 5%;
  • Берлін — 4%;
  • Мадрид, Рим і Варшава — приблизно 1%.
У США показники значно нижчі:
  • Сіетл — 8%;
  • Лос-Анджелес — 6%;
  • Нью-Йорк — близько 1%.
Серед китайських міст лідирує Шеньчжень із 18% електромобілів у легковому автопарку. У Пекіні цей показник становить 16%, а у Шанхаї — 10%.
У яких містах найбільше електромобілів та велосипедів

Китай випереджає Європу за часткою електробусів

Найбільшу частку електробусів у міських автопарках мають китайські міста.
Лідирує Шеньчжень, де парк автобусів уже повністю електричний (100%).
У Пекіні електробуси становлять 94,7% автопарку, а у Шанхаї — 86,6%.
Серед європейських міст найкращий показник має Копенгаген — 99% електробусів.
До лідерів також входять:
  • Амстердам — 75,4%;
  • Лондон — 22,4%;
  • Париж — 20,8%;
  • Мадрид — 20,4%;
  • Рим — 14,9%;
  • Берлін — 14,4%;
  • Варшава — 11,9%.
Американські міста суттєво відстають:
  • Сіетл — 16,5%;
  • Лос-Анджелес — 5,3%;
  • Нью-Йорк — лише 1,1%.
У яких містах найбільше електромобілів та велосипедів

Найбільше велосипедів — у Шанхаї

Шанхай став беззаперечним лідером за кількістю велосипедів у системах байкшерингу. На кожну тисячу жителів тут припадає 44,35 велосипеда.
Друге місце посів китайський Шеньчжень із 20,01 велосипеда на тисячу мешканців.
Серед європейських міст найкращий результат має Копенгаген — 8,91 велосипеда на тисячу жителів.
Далі у рейтингу розташувалися:
  • Берлін — 5,86;
  • Нью-Йорк — 4,47;
  • Рим — 4,13;
  • Лос-Анджелес — 3,41;
  • ще одне європейське місто — 2,72;
  • ще один показник Європи — 2,17;
  • найнижчий результат серед представлених міст має Лос-Анджелес — 0,46 велосипеда на тисячу жителів.
За матеріалами:
Хмарочос
Електромобілі
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