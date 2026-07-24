Які авто купують європейці (інфографіка)

Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України.
Найбільший приріст (+60,7%) знову продемонстрував сегмент електромобілів. Загалом у І півріччі в ЄС було зареєстровано майже 5,9 млн нових легкових авто, що на 5,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше ми писали, що сповільнення продажів у червні доволі типове для українського ринку: наприклад, торік попит на початку літа пригальмував на 5,2% проти результату травня.
До речі, ми писали, що робити, якщо у вас або у винуватця аварії немає обов’язкового страхового поліса (автоцивілки)?
Як правильно діяти безпосередньо на місці події, щоб не отримати штраф за залишення місця ДТП та гарантовано компенсувати збитки за пошкоджене авто чи лікування? У цьому випускудосвідчений адвокат Станіслав Ліфлянчик детально розбирає всі юридичні тонкощі ДТП без страховки.