Які авто купують європейці (інфографіка) Сьогодні 13:01 — Технології&Авто

Які авто купують європейці (інфографіка)

За даними АСЕА, у червні 2026 р. ринок нових легкових автомобілів в ЄС зріс в річному обчисленні на 13,6% - до 1147962 од.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Найбільший приріст (+60,7%) знову продемонстрував сегмент електромобілів. Загалом у І півріччі в ЄС було зареєстровано майже 5,9 млн нових легкових авто, що на 5,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Раніше ми писали , що сповільнення продажів у червні доволі типове для українського ринку: наприклад, торік попит на початку літа пригальмував на 5,2% проти результату травня.

До речі, ми писали , що робити, якщо у вас або у винуватця аварії немає обов’язкового страхового поліса (автоцивілки)?

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