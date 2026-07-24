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Які авто купують європейці (інфографіка)

Технології&Авто
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Які авто купують європейці (інфографіка)
Які авто купують європейці (інфографіка)
За даними АСЕА, у червні 2026 р. ринок нових легкових автомобілів в ЄС зріс в річному обчисленні на 13,6% - до 1147962 од.
Про це повідомляє Укравтопром.
Які авто купують європейці (інфографіка)
Найбільший приріст (+60,7%) знову продемонстрував сегмент електромобілів. Загалом у І півріччі в ЄС було зареєстровано майже 5,9 млн нових легкових авто, що на 5,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
<i>Створено за дпопомгою ШІ</i>
Створено за дпопомгою ШІ
Раніше ми писали, що сповільнення продажів у червні доволі типове для українського ринку: наприклад, торік попит на початку літа пригальмував на 5,2% проти результату травня.
До речі, ми писали, що робити, якщо у вас або у винуватця аварії немає обов’язкового страхового поліса (автоцивілки)?
Як правильно діяти безпосередньо на місці події, щоб не отримати штраф за залишення місця ДТП та гарантовано компенсувати збитки за пошкоджене авто чи лікування? У цьому випуску досвідчений адвокат Станіслав Ліфлянчик детально розбирає всі юридичні тонкощі ДТП без страховки.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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