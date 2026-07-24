Alphabet збільшить витрати на ШІ до $205 млрд 24.07.2026, 00:22 — Технології&Авто

Результати Alphabet за другий квартал продемонстрували певний прогрес

Alphabet збільшила прогнозовані річні капітальні витрати в діапазоні від 195 до $205 млрд через прагнення прискорити розвиток штучного інтелекту, що спричинило падіння її акцій на 5% наприкінці торгів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загалом чотири техногіганти — Alphabet, Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. та Amazon.com Inc. — раніше заявляли про плани витратити до $725 млрд на свої ШІ-амбіції.

Зростання витрат викликає занепокоєння Волл-стріт щодо фінансової віддачі від таких масштабних інвестицій.

Хмарний підрозділ компанії демонструє високі результати

Дохід Google Cloud зріс на 82% - до $24,77 млрд, а портфель контрактів досяг $514 млрд завдяки високому попиту на ШІ-інфраструктуру.

Пошукова реклама принесла $63,27 млрд, що дещо нижче очікувань на тлі конкуренції з боку чат-ботів.

Система штучного інтелекту Gemini налічує 950 млн щомісячних активних користувачів, при цьому компанія, конкуруючи з Anthropic та OpenAI, готує нові моделі, зокрема Gemini 3.6 Flash та анонс наступного покоління Gemini 4.

Відеоплатформа YouTube перевищила прогнози аналітиків із доходом у $11,1 млрд.

Додатковим драйвером зростання став інвестиційний портфель із частками в Anthropic PBC та SpaceX, який забезпечив різке зростання чистого прибутку завдяки збільшенню вартості активів майже на $100 млрд за квартал.

Загалом за II квартал капітальні витрати сягнули $44,92 млрд, загальні продажі без виплат партнерам досягли $103,6 млрд, а чистий прибуток становить $9,11 на акцію, що суттєво перевищує прогнози ринку.

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