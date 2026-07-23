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Toyota заінтригувала новим великим позашляховиком

Технології&Авто
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Toyota заінтригувала новим великим позашляховиком
Toyota заінтригувала новим великим позашляховиком
У Японії вперше помітили закамуфльований прототип нового великого позашляховика Toyota.
За габаритами автомобіль близький до Land Cruiser, а опубліковані фотографії супроводжувалися слоганом «Легенда еволюціонує», що породило низку припущень щодо майбутньої моделі.
Toyota продовжує розширювати лінійку великих позашляховиків та електрифікованих моделей. Після появи розкішного Century SUV компанія неодноразово підтверджувала плани з випуску нових гібридних і повністю електричних автомобілів.
Попри щільний камуфляж, на прототипі можна розгледіти кілька характерних деталей. Зокрема, він отримав 20-дюймові колісні диски, дизайн яких нагадує колеса Toyota Century. Передня частина також відрізняється від актуального Land Cruiser 300: замість звичної решітки радіатора встановлено конструкцію з вертикальними елементами та невеликими вентиляційними отворами.
Однією з причин для нових припущень стала згадка заводу Toyota у Тахарі, де виробляють найдорожчі та найтехнологічніші моделі бренду. За неофіційною інформацією, випробування можуть стосуватися нової моделі на базі Toyota Century. Водночас існує й інша версія, згідно з якою компанія тестує нове покоління Land Cruiser Se з несівним кузовом замість рамної конструкції. Очікується, що такий автомобіль може отримати повністю електричну або плагін-гібридну силову установку.
Концепт Land Cruiser Se представили ще у 2023 році. Він мав довжину 5,1 м, ширину 2 м, висоту 1,7 м і трирядний салон. За попередніми оцінками, серійну версію можуть представити орієнтовно у 2028 році. Водночас Toyota поки не розкриває жодних технічних подробиць нового прототипу, тому всі версії щодо його походження залишаються неофіційними.
За матеріалами:
MMR
Авто
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