lifecell та Vodafone почали тестувати 5G у Києві: як підключитися Сьогодні 12:38 — Технології&Авто

Для підключення необхідно перебувати в зоні покриття, мати смартфон із підтримкою 5G, USIM або eSIM-картку, актуальну версію операційної системи та відповідні налаштування пристрою.

Оператор lifecell розпочав пілотну експлуатацію мережі 5G у Києві на частоті 3500 МГц. Скористатися новою технологією можуть усі абоненти оператора без додаткової оплати. Для підключення необхідно перебувати в зоні покриття, мати смартфон із підтримкою 5G, USIM або eSIM-картку, актуальну версію операційної системи та відповідні налаштування пристрою.

Про це повідомила пресслужба компанії.

lifecell

Київ став четвертим містом із пілотним 5G

Після Львова, Бородянки та Харкова Київ став четвертим містом, де lifecell тестує мережу п’ятого покоління.

За словами оператора, запуск у столиці дасть змогу оцінити роботу технології в умовах мегаполіса — за високого навантаження, щільної забудови та підвищених вимог до надійності мережі.

Наразі частка користувачів смартфонів із підтримкою 5G у мережі lifecell в Києві становить 43%.

Порівняно з першими тижнями після запуску 5G у Львові, Бородянці та Харкові споживання трафіку в 5G-мережі lifecell збільшилося на 75%, а кількість одночасних сесій — на 35%. Cереднє добове споживання трафіку 5G-абонентами lifecell становить 3.2 ТБ, а максимальна швидкість передачі даних сягала 1,5 Гбіт/с.

Де вже працює 5G у Києві

Під час вибору локацій для запуску в Києві lifecell враховував не лише поточне навантаження на мережу, а й зростання мобільного трафіку під час знеструмлень у попередні зими.

Пілотне покриття 5G доступне в низці популярних локацій столиці, зокрема:

Бессарабська площа;

Хрещатик;

Майдан Незалежності;

Центральний та Південний залізничні вокзали;

райони станцій метро «Печерська» та «Арсенальна»;

ТРЦ Ocean Plaza;

Центральний автовокзал;

Поділ (Поштова та Контрактова площі);

територія ВДНГ;

Севастопольська площа;

ТРЦ «РайON»;

ТРЦ Retroville.

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Водночас оператор зазначає, що наявність 5G-сигналу може залежати від локації й щільності забудови, а доступ до мережі нового покоління може бути обмежений всередині приміщень.

Умови для підключення до 5G

Для користування мережею 5G абонентам lifecell необхідно:

мати USIM або eSIM;

використовувати смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц);

встановити актуальну версію операційної системи;

мати достатній обсяг мобільного інтернету в межах тарифного плану.

Vodafone

Vodafone розпочав відкрите тестування мережі 5G у Києві. Відтепер клієнти компанії можуть користуватись зв’язком п’ятого покоління у будь-якому районі столиці.

Територію тестового покриття 5G у Києві можна переглянути на карті за посиланням

«Кожен етап відкритого тестування 5G в Україні має свої завдання та особливості. У Києві ми реалізували найбільшу на сьогодні географію покриття в межах нашого 5G-проєкту, забезпечивши присутність технології в усіх адміністративних районах столиці. Ми переконані, що сучасна цифрова інфраструктура є важливою складовою стійкості країни та фундаментом її майбутнього розвитку, тому попри війну ми продовжуємо інвестувати в розвиток мережі та впроваджувати нові технології вже сьогодні», — зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.

Київстар

Оператор «Київстар» поки не оголошував, шо відкриває тестування мережі 5G у Києві. Пілотні зони 5G вже розгорнуті у трьох містах України — Львові, Харкові та Бородянці. Компанія готується до запуску тестових майданчиків у Києві та Одесі.

Раніше цього місяця компанія повідомляла , що розширює тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління у Харкові. Від запуску перших базових станцій нового стандарту в лютому 2026 року мобільним зв’язком 5G у прифронтовому місті вже скористалися понад 121 тисяча абонентів.

Умови для підключення до 5G

Щоб користуватися 5G, необхідно мати смартфон, який підтримує технологію зі встановленими останніми оновленнями програмного забезпечення, SIM-картку USIM (той самий тип SIM-карт, що й для 4G) та перебувати в зоні покриття.

Тарифікація відбуватиметься відповідно до умов чинного тарифного плану.

Що кажуть у Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації повідомило , що після кількох успішних запусків у різних містах оператори мобільного зв’язку масштабують пілотний проєкт на столицю. Майже 1,5 мільйона українців уже відчули переваги зв’язку нового покоління.

«Запуск 5G у Києві — це ще один важливий крок до сучасної телеком-інфраструктури України. Ми вже бачимо результати пілоту: майже 1,5 мільйона українців протестували нову технологію, під час випробувань швидкість передавання даних сягала понад 1 Гбіт/с, а середня швидкість становила близько 600−700 Мбіт/с. Наше завдання зараз — якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні», — заявив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Понад 300 базових станцій уже забезпечують роботу пілотної мережі, і оператори розширюють інфраструктуру.

«Результати пілотного проєкту підтвердили високий інтерес користувачів до нової технології. Порівняно з першими тижнями після запуску 5G у Львові, Бородянці та Харкові споживання трафіку в 5G-мережі lifecell збільшилося на 75%, а кількість одночасних сесій — на 35%. Цей пілотний запуск для нас — не лише нагода протестувати нову технологію, а й один з елементів підготовки мережі до осінньо-зимового періоду, можливих знеструмлень і пов’язаного з ними зростання навантаження на мережу», — зазначив CEO lifecell Михайло Шелемба.

«Запуск у Києві став унікальним саме за своїм масштабом: 5G у мережі Vodafone доступний не лише в центрі міста, а в усіх районах столиці. Це дозволить протестувати роботу мережі в масштабах цілого міста — найбільшого в Україні — та забезпечити доступ до нового покоління зв’язку для максимально широкого кола користувачів», — додала СEO Vodafone Україна Ольга Устинова.

«Київ стане важливим майданчиком для тестування 5G, адже саме тут ми можемо оцінити роботу технології в умовах найвищого навантаження на мережу. Найбільший потенціал 5G сьогодні ми бачимо в розвантаженні LTE-мережі у місцях, де одночасно користуються мобільним зв’язком тисячі людей. Середня швидкість передавання даних у 5G-мережі Київстар становить 600−800 Мбіт/с, а максимальна перевищує 1,7 Гбіт/с», — прокоментував CEO Київстар Олександр Комаров.

Наступний крок після Києва — Одеса. Мінцифри разом з операторами вже готує розширення пілотного проєкту на південь України.

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