Запуск 5G в Україні: НКЕК погодила частоти для операторів та спецзв’язку ЗСУ

В Україні оновили план радіочастот для впровадження 5G
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), погодила урядовий проєкт змін до Плану розподілу радіочастотного ресурсу. Це рішення є ключовим етапом підготовки до впровадження зв’язку п’ятого покоління в Україні.

Новий підхід до розподілу частот 700 МГц

Згідно з оновленим документом, держава суттєво переглянула підхід до розподілу частот у діапазоні 700 МГц. Замість попередніх планів, під 5G виділять смуги по 30 МГц у діапазонах 703−733 МГц і 758−788 МГц.
Це розширення дозволяє сформувати три рівноцінні ліцензії (лоти) по 10 МГц кожна.
Такий крок гарантує конкурентні умови для всіх гравців «великої трійки» — «Київстар», Vodafone Ukraine та lifecell. Оператори зможуть розпочати освоєння цих частот вже у другій половині 2026 року.

Діапазон 3,5 ГГц

Крім того, до плану додано діапазон 3450−3750 МГц, де зараз тривають тестування технології у пілотних містах (Львів, Бородянка). Тут також передбачено три лоти по 100 МГц, проте тендери відбудуться лише після підтвердження сумісності з радіоелектронними засобами Збройних Сил України.
Окремим стратегічним напрямком стане впровадження приватних захищених мереж 4G та 5G (Private Networks) для потреб оборони.
Спираючись на стандарти НАТО, такі мережі забезпечать військовим надійний канал для передачі потокового відео, телеметрії та голосових команд у реальному часі.
Використання спеціального шифрування та закритих протоколів дозволить мобільним командним пунктам ефективно управляти підрозділами навіть в умовах складної радіоелектронної обстановки, унеможливлюючи перехоплення сигналу ворогом.
gsminfo
