Експерти оцінили моделі німецького виробника за надійністю

BMW давно має репутацію бренду з потужними моторами й складними технологіями. Ділимося рейтингом надійності моделей виробника за версією JD Power.

Про це пише видання TopSpeed

BMW 7 серії

Оцінка надійності JD Power: 86

Найгірші роки для купівлі вживаних автомобілів: 2002, 2003

Несподіваний лідер рейтингу. Флагманський седан виявився надійнішим, ніж від нього чекали. Попри складні опції й купу електроніки, модель показує стабільну роботу — без масових проблем.

«Надійність тут полягає не в меншій кількості деталей; йдеться про те, що BMW нарешті навчилася поводитися зі складними елементами», — кажуть експерти TopSpeed.

BMW 8 серії

Оцінка надійності JD Power: 85

Найгірший рік для купівлі вживаного автомобіля: 2018

Дорога й не надто масова модель, що грає їй на руку. Тут немає різких технічних експериментів — використовуються знайомі мотори та перевірені коробки передач.

Що стосується надійності, 8-а серія має перевагу в тому, що є малосерійним продуктом преміум-класу. Це недешевий автомобіль, але він напрочуд стабільний, особливо враховуючи високу продуктивність, зазначають фахівці.

BMW 4 серії

Оцінка надійності JD Power: 84

Найгірший рік для купівлі вживаного автомобіля: 2016

Двигуни B48 та B58 зарекомендували себе як одні з найнадійніших сучасних силових установок BMW, особливо за умови, що вони переважно залишаються в заводському стані та обслуговуються за графіком.

Авто відчувається спортивним, але не крихким, і сучасним, але не експериментальним. Цей баланс чітко проявляється в оцінці надійності.

BMW 3 серії

Оцінка надійності JD Power: 81

Найгірші роки для купівлі вживаних автомобілів: 2006−2011

Класика бренду, але з нюансом. Технічно модель надійна, проте її часто експлуатують жорсткіше — з активною їздою та великим пробігом. Тому загальна оцінка нижча, ніж могла б бути — не через конструкцію, а через стиль використання.

BMW 2 серії

Оцінка надійності JD Power: 81

Найгірші роки для купівлі вживаних автомобілів: 2014, 2015

2-а серія, як правило, має хороші показники надійності, оскільки вона відносно легка, проста та не перевантажена розкішними системами. Коли щось і йде не так, це зазвичай пов’язано з електронікою або зношуваними елементами, а не з основними несправностями трансмісії.

BMW 5 серії

Оцінка надійності JD Power: 77

Найгірший рік для купівлі вживаного автомобіля: 2003

Аутсайдер рейтингу — не через погані мотори, а через надлишок нових технологій, кажуть фахівці.

Проблеми з надійністю тут, як правило, зосереджені навколо програмного забезпечення, датчиків та інтеграції, а не механічних несправностей. 5-та серія все ще є комфортним, функціональним та дуже компетентним розкішним седаном, але вона вимагає від свого власника більше з точки зору оновлень, усунення несправностей та терпіння.

Висновок

Найнадійніші BMW — це моделі з перевіреними двигунами та без надмірних техноекспериментів. Чим простіша конфігурація — тим спокійніше життя власника.

