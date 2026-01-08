BMW анонсувала запуск «нового» бренду у 2026 році Сьогодні 01:47 — Технології&Авто

BMW анонсувала запуск «нового» бренду у 2026 році

BMW офіційно підтвердила майбутнє Alpina та зробила крок, який давно обговорювали в автомобільній індустрії. З 1 січня 2026 року концерн повністю перебирає на себе права на бренд Alpina й перетворює його на окрему «нову» марку у складі BMW Group. Саме 2026 рік стане точкою перезапуску легендарного імені, яке десятиліттями асоціювалося з особливим підходом до швидкості та комфорту.

У BMW заявляють, що нова Alpina зосередиться на максимальній продуктивності та найвищому рівні їздових відчуттів, поєднуючи потужність із розкішшю. Водночас конкретних технічних подробиць або списку майбутніх моделей компанія поки не розкриває. Офіційне повідомлення містить переважно загальні формулювання, однак головне послання зрозуміле: Alpina розглядається не як нішевий проєкт, а як бренд із довгостроковими перспективами.

Читайте також Тепер машини BMW не можна буде ремонтувати самостійно

Такий крок не став несподіванкою для ринку. Формально BMW вже має спортивний підрозділ M, який асоціюється з жорсткими налаштуваннями та трековим характером. Alpina ж традиційно займала іншу нішу — автомобілі з високою потужністю, але з акцентом на комфорт, плавність ходу та преміальні матеріали. Саме це позиціонування і може стати основою для нового етапу розвитку бренду.

У цьому рішенні багато хто бачить аналогію з досвідом Volkswagen Group, яка змогла перетворити Cupra з напівзабутої спортивної версії SEAT на повноцінну самостійну марку з чітким іміджем і високими продажами. Успіх Cupra показав, що добре знайома, але не масова спортивна субмарка може вирости у сильний бренд із власною аудиторією.

Читайте також Гуманоїдні роботи Figure працюють на заводі BMW без вихідних (відео)

BMW, схоже, уважно вивчила цей приклад. Alpina має сильну репутацію серед поціновувачів, історію та впізнаваний стиль, але водночас — значний потенціал для масштабування. Перехід під повний контроль BMW відкриває доступ до ширших виробничих ресурсів, сучасних платформ і нових технологій, зокрема електрифікації.

Поки що залишається відкритим питання, яким саме буде модельний ряд нової Alpina і чи зможе бренд вийти за межі вузького кола фанатів. Втім, сам факт офіційного перезапуску свідчить про серйозні амбіції. 2026 рік може стати початком нової історії Alpina — вже не як незалежного ательє, а як повноцінного гравця преміум-сегмента у складі BMW Group.

Portaltele За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.