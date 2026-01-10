0 800 307 555
Експерти назвали 4 кросовери 2025 року, на які варто звернути увагу

Експерти назвали 4 кросовери 2025 року, на які варто звернути увагу
Експерти назвали 4 кросовери 2025 року, на які варто звернути увагу
Знайти кросовер з високою безпекою, сучасними технологіями і просторим салоном за доступною ціною не так і просто. Проте, у продажу все ще можна знайти подібні моделі.
У GoBankingRates назвали 4 кросовери 2025 року, на які варто звернути увагу. На думку експертів, це одні з найкращих моделей у своїх сегментах.

Kia Niro

Автомобільний експерт і засновник EVhype Роб Діллан заявив, що Kia Niro незаслужено обділений увагою. Він поділився, що цей кросовер пропонує дуже низьку витрату палива і практичний інтер’єр.
«Наразі споживачі тяжіють до більших автомобілів, проте Kia Niro неймовірно ефективний і легко паркується, а також є одним із найзручніших автомобілів для повсякденної їзди, вартість якого не перевищує 35 000 доларів», — сказав експерт.
Власник German Car Depot Алан Гельфанд додав, що причиною недостатньо високих продажів цієї моделі є вподобання покупців.
Він зазначив, що Kia Niro пропонується з гібридною силовою установкою або в повністю електричному виконанні, через що покупцям важко визначитися.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos є конкурентом Honda HR-V, Mazda CX-30, Subaru Crosstrek і Buick Encore GX. Це одна з причин, чому потенційні покупці часто ігнорують цей кросовер.
За словами Діллана, Volkswagen Taos напрочуд комфортний для свого класу, а також має низьку витрату пального.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner може здатися доволі дорогим автомобілем, але це справжній середньорозмірний позашляховик, який славиться своєю надійністю. Діллан заявив, що ця модель може здатися застарілою, але на неї варто звернути увагу.

Subaru Outback

Діллан розповів, що власники Subaru Outback можуть досить багато років не розлучатися зі своїм кросовером. Він пояснив, що в цьому заслуга високої надійності моделі.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
