0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-13 найкращих автомобілів для водіїв-початківців

Технології&Авто
2
ТОП-13 найкращих автомобілів для водіїв-початківців
ТОП-13 найкращих автомобілів для водіїв-початківців
Експерти SlashGear назвали 13 автомобілів, які ідеально підходять для водіїв-початківців.
Читайте також
Багато експертів рекомендують обирати недорогі та легкі в управлінні моделі, до яких новачки зможуть швидко звикнути.
До рейтингу увійшли різні автомобілі, включно з компактними Mazda 3, Kia Soul і Toyota Yaris.
ТОП-13 найкращих автомобілів для водіїв-початківців
Також експерти закликали звернути увагу на гібридний Toyota Prius, який має низьку витрату пального.
Читайте також
У виданні додали, що Mazda MX-5 є одним із найкращих спорткарів для водіїв-початківців. Це доволі недорога модель, яка пропонує приємну керованість.
Раніше експерти назвали автомобілі з двигунами, які практично «неможливо вбити». Сучасні авто стають дедалі «розумнішими», але прогрес не завжди означає довговічність. Попри велику кількість електроніки, надійність двигуна часто залежить не від технологічних «фішок», а від конструкції, яка вже роками доводить свою витривалість.
Нагадаємо, 8 грудня у ВР зареєстрували законопроект № 14280 «Про внесення змін до Закону України „Про автомобільний транспорт“ щодо гармонізації вимог до режимів праці та відпочинку водіїв і використання тахографів зі стандартами Європейського Союзу».
Транспортні засоби, що здійснюють перевезення пасажирів або вантажів і мають загальну дозволену максимальну масу понад 3,5 тонни або призначені для перевезення більше ніж 9 осіб, включаючи водія, повинні будуть бути обладнані цифровими або розумними тахографами. Дані тахографа стануть офіційною інформацією, що використовується для контролю режимів праці та відпочинку водіїв, розслідування дорожньо-транспортних пригод, а також для притягнення до відповідальності.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems