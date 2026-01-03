ТОП-13 найкращих автомобілів для водіїв-початківців Сьогодні 21:12 — Технології&Авто

ТОП-13 найкращих автомобілів для водіїв-початківців

Експерти SlashGear назвали 13 автомобілів, які ідеально підходять для водіїв-початківців.

Багато експертів рекомендують обирати недорогі та легкі в управлінні моделі, до яких новачки зможуть швидко звикнути.

До рейтингу увійшли різні автомобілі, включно з компактними Mazda 3, Kia Soul і Toyota Yaris.

Також експерти закликали звернути увагу на гібридний Toyota Prius, який має низьку витрату пального.

У виданні додали, що Mazda MX-5 є одним із найкращих спорткарів для водіїв-початківців. Це доволі недорога модель, яка пропонує приємну керованість.

Раніше експерти назвали автомобілі з двигунами, які практично «неможливо вбити». Сучасні авто стають дедалі «розумнішими», але прогрес не завжди означає довговічність. Попри велику кількість електроніки, надійність двигуна часто залежить не від технологічних «фішок», а від конструкції, яка вже роками доводить свою витривалість.

8 грудня № 14280 «Про внесення змін до Закону України „Про автомобільний транспорт“ щодо гармонізації вимог до режимів праці та відпочинку водіїв і використання тахографів зі стандартами Європейського Союзу». Нагадаємо,8 грудня у ВР зареєстрували законопроект «Про внесення змін до Закону України „Про автомобільний транспорт“ щодо гармонізації вимог до режимів праці та відпочинку водіїв і використання тахографів зі стандартами Європейського Союзу».

Транспортні засоби, що здійснюють перевезення пасажирів або вантажів і мають загальну дозволену максимальну масу понад 3,5 тонни або призначені для перевезення більше ніж 9 осіб, включаючи водія, повинні будуть бути обладнані цифровими або розумними тахографами. Дані тахографа стануть офіційною інформацією, що використовується для контролю режимів праці та відпочинку водіїв, розслідування дорожньо-транспортних пригод, а також для притягнення до відповідальності.

