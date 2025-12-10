Експерти назвали автомобілі з двигунами, які практично «неможливо вбити»
Сучасні авто стають дедалі «розумнішими», але прогрес не завжди означає довговічність. Попри велику кількість електроніки, надійність двигуна часто залежить не від технологічних «фішок», а від конструкції, яка вже роками доводить свою витривалість.
Саме тому багато виробників і сьогодні використовують старі, перевірені мотори — ті, що витримують сотні тисяч кілометрів без дорогого ремонту. Експерти та перекупники виділяють кілька моделей, які заслужили репутацію майже «невбиваних».
Рейтинг найнадійніших двигунів і авто, на яких вони встановлювалися
1. Toyota 1ZR-FE та 4ZR-FE — Corolla
Атмосферні мотори, які легко проходять понад 450 тис. км без серйозних поломок. Саме вони зробили Corolla символом надійності.
2. Hyundai G4LC — Solaris
Компактний та витривалий двигун, що демонструє стабільну роботу й довгий ресурс при мінімальних вимогах до обслуговування.
3. Hyundai/Kia G4FG — Kia Rio / Solaris
Ще один мотор, якому фахівці довіряють: ресурс до 350 тис. км без капремонту.
4. Toyota 2AR-FE — Camry, RAV4
2,5-літровий двигун із системою VVT-i, який відомий надійністю та спокійно витримує великі пробіги.
5. Toyota 1ZZ — Corolla, Pontiac Vibe, Lotus Elise
Універсальний та довговічний мотор, який чудово зарекомендував себе в різних авто — від сімейних седанів до спортивних моделей.
6. Honda B-Series — Civic, Integra, CRX
Легендарна лінійка з VTEC: економні на низах, потужні на верхах, але головне — дуже ресурсні.
7. Toyota 2UZ-FE — Land Cruiser, Lexus LX
Великий V8, який при правильному обслуговуванні може пройти понад мільйон кілометрів. Один із найбільш живучих двигунів у своєму класі.
