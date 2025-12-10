Експерти назвали автомобілі з двигунами, які практично «неможливо вбити» Сьогодні 03:49 — Технології&Авто

Експерти назвали автомобілі з двигунами, які практично «неможливо вбити»

Сучасні авто стають дедалі «розумнішими», але прогрес не завжди означає довговічність. Попри велику кількість електроніки, надійність двигуна часто залежить не від технологічних «фішок», а від конструкції, яка вже роками доводить свою витривалість.

Саме тому багато виробників і сьогодні використовують старі, перевірені мотори — ті, що витримують сотні тисяч кілометрів без дорогого ремонту. Експерти та перекупники виділяють кілька моделей, які заслужили репутацію майже «невбиваних».

Рейтинг найнадійніших двигунів і авто, на яких вони встановлювалися

1. Toyota 1ZR-FE та 4ZR-FE — Corolla

Атмосферні мотори, які легко проходять понад 450 тис. км без серйозних поломок. Саме вони зробили Corolla символом надійності.

2. Hyundai G4LC — Solaris

Компактний та витривалий двигун, що демонструє стабільну роботу й довгий ресурс при мінімальних вимогах до обслуговування.

3. Hyundai/Kia G4FG — Kia Rio / Solaris

Ще один мотор, якому фахівці довіряють: ресурс до 350 тис. км без капремонту.

4. Toyota 2AR-FE — Camry, RAV4

2,5-літровий двигун із системою VVT-i, який відомий надійністю та спокійно витримує великі пробіги.

5. Toyota 1ZZ — Corolla, Pontiac Vibe, Lotus Elise

Універсальний та довговічний мотор, який чудово зарекомендував себе в різних авто — від сімейних седанів до спортивних моделей.

6. Honda B-Series — Civic, Integra, CRX

Легендарна лінійка з VTEC: економні на низах, потужні на верхах, але головне — дуже ресурсні.

7. Toyota 2UZ-FE — Land Cruiser, Lexus LX

Великий V8, який при правильному обслуговуванні може пройти понад мільйон кілометрів. Один із найбільш живучих двигунів у своєму класі.

