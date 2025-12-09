0 800 307 555
Google та Apple спільно працюють над спрощеним переходом між Android та iPhone

Технології&Авто
Apple і Google працюють над новим рішенням, яке дозволить користувачам легше переходити між смартфонами iPhone та Android.
Як повідомляє 9to5Google, у новій тестовій версії Android Canary з’явилася функція, що спрощує передачу даних між пристроями Pixel та iPhone.
Apple планує додати аналогічну можливість у майбутній бета-версії iOS 26. Компанії зазначають, що нові можливості будуть доступні в процесі налаштування пристрою.
Наразі для перенесення інформації існують окремі додатки: Move to iOS від Apple для переходу з Android на iPhone та Android Switch від Google для перенесення даних з iPhone на Android. Новий підхід має замінити ці програми, пропонуючи інтегровану функцію передачі даних під час налаштування нового смартфона.
Зазначається, що співпраця двох компаній забезпечить підтримку додаткових типів даних, які раніше не можна було перенести за допомогою наявних інструментів.
Наразі не відомо, коли відбудеться запуск стабільного програмного забезпечення для спрощеної передачі даних між системами. Додатково зазначається, що впровадження нових рішень на Android відбуватиметься поступово, залежно від конкретних моделей пристроїв.
За матеріалами:
mezha.media
