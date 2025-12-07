0 800 307 555
Автомобілі з якими двигунами обирали українці у листопаді

У листопаді 2025 року українці найчастіше обирали повністю електричні моделі.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Моторні вподобання у листопаді

Зазначається, що минулого місяця на авто з традиційними двигунами припадало 45,5% ринку нових легковиків, проти 64,5% торік.
Водночас електрокарам належить 38,5% продажів нових авто у листопаді. Минулого року цей показник був на рівні 12,8%.
Друге місце займають автомобілі з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 35,5% до 28,5%.
Частка дизельних авто за рік скоротилася із 29% до майже 17%.
Гібридні моделі охопили 16% ринку, тоді як у листопаді 2024 року цей показник складав 22,5%.
Автомобілі з ГБО залишилися на рівні менше 1% продажів.
Лідери за сегментами:
  • Електро — BYD Leopard 3;
  • Бензинові авто — Renault Duster;
  • Дизельні — RENAULT Duster;
  • Гібридні — Toyota RAV-4;
  • Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
