Автомобілі з якими двигунами обирали українці у листопаді Сьогодні 19:07

У листопаді 2025 року українці найчастіше обирали повністю електричні моделі.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Моторні вподобання у листопаді

Зазначається, що минулого місяця на авто з традиційними двигунами припадало 45,5% ринку нових легковиків, проти 64,5% торік.

Водночас електрокарам належить 38,5% продажів нових авто у листопаді. Минулого року цей показник був на рівні 12,8%.

Друге місце займають автомобілі з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 35,5% до 28,5%.

Частка дизельних авто за рік скоротилася із 29% до майже 17%.

Гібридні моделі охопили 16% ринку, тоді як у листопаді 2024 року цей показник складав 22,5%.

Автомобілі з ГБО залишилися на рівні менше 1% продажів.

Лідери за сегментами:

Електро — BYD Leopard 3;

Бензинові авто — Renault Duster;

Дизельні — RENAULT Duster;

Гібридні — Toyota RAV-4;

Авто з ГБО — Hyundai Tucson.

