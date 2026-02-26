Lincoln готує позашляховик для конкуренції з «Гелендвагеном» Сьогодні 01:29 — Технології&Авто

Lincoln готує позашляховик для конкуренції з «Гелендвагеном»

Американська компанія Lincoln планує створити новий рамний позашляховик, який складе конкуренцію Land Rover Range Rover та Mercedes G-Class. Але розробляти модель з нуля виробник не готовий, тому обрав альтернативний шлях.

Яке авто візьмуть за основу

За даними Autoweek, майбутній позашляховик Lincoln може базуватися на Ford Bronco наступного покоління. Проте новинка отримає преміальну обробку, фірмовий дизайн та збереження позашляхових можливостей Bronco.

Ford Bronco

Поки новинка відома під робочою назвою MKB, а її дебют очікується у 2030−2031 роках.

Дизайн і технічні особливості

Якщо точно відомо, що прохідність залишиться на рівні Bronco, то питання щодо знімного даху та дверей поки відкриті. Ймовірно, Lincoln зробить жорсткий кузов із кращою шумоізоляцією, що більше відповідає преміальному сегменту.

Навіщо Lincoln потрібен новий позашляховик

Випуск MKB вирішить кілька проблем компанії:

закриє нішу після припинення випуску Corsair;

компенсує відхід з ринку Ford Escape;

частково покриє падіння продажів Ranger.

Таким чином, Lincoln отримає конкурентний преміальний рамний SUV і зможе посилити позиції в сегменті позашляховиків.

