0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як мороз впливає на запас ходу електромобіля

Технології&Авто
26
Як мороз впливає на запас ходу електромобіля
Як мороз впливає на запас ходу електромобіля
З приходом холодів власники електромобілів все частіше помічають, що авто витрачає більше енергії, а реальний пробіг скорочується. Як зазначає autodosug, це не суб’єктивне відчуття — низькі температури справді впливають на ефективність літій-іонних батарей.
Головна причина швидкого розрядження батарей у мороз — фізика хімічних процесів. При низьких температурах реакції всередині акумулятора сповільнюються, зростає внутрішній опір, а рух іонів між анодом і катодом стає менш активним. В результаті батарея віддає енергію менш ефективно.
Читайте також
Додатково частина заряду витрачається на обігрів салону та підтримання оптимальної температури батареї. Це особливо помітно у холодну пору року, коли електромобіль використовує кліматичні системи, що прямо впливає на реальний запас ходу.
Дані тестів показують серйозне зниження ефективності. Аналітики Recurrent зазначають, що середній електромобіль узимку зберігає близько 78% від максимального запасу ходу, деякі моделі — до 88%.
Тести AAA показали, що при -6 °C батарея може втратити 10−12% пробігу без клімат-контролю і до 40% із увімкненим обігрівом.
Читайте також
Особливу роль відіграє відсутність «надлишкового» тепла, яке є у автомобілів з ДВЗ. В електромобілях обігрів салону, сидінь і скла живиться безпосередньо від батареї, що значно збільшує енергоспоживання. Сучасні системи терморегуляції можуть підігрівати акумулятор перед поїздкою, але це теж потребує додаткової електроенергії.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems