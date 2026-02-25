Як мороз впливає на запас ходу електромобіля Сьогодні 22:33 — Технології&Авто

Як мороз впливає на запас ходу електромобіля

З приходом холодів власники електромобілів все частіше помічають, що авто витрачає більше енергії, а реальний пробіг скорочується. Як зазначає autodosug, це не суб’єктивне відчуття — низькі температури справді впливають на ефективність літій-іонних батарей.

Головна причина швидкого розрядження батарей у мороз — фізика хімічних процесів. При низьких температурах реакції всередині акумулятора сповільнюються, зростає внутрішній опір, а рух іонів між анодом і катодом стає менш активним. В результаті батарея віддає енергію менш ефективно.

Додатково частина заряду витрачається на обігрів салону та підтримання оптимальної температури батареї. Це особливо помітно у холодну пору року, коли електромобіль використовує кліматичні системи, що прямо впливає на реальний запас ходу.

Дані тестів показують серйозне зниження ефективності. Аналітики Recurrent зазначають, що середній електромобіль узимку зберігає близько 78% від максимального запасу ходу, деякі моделі — до 88%.

Тести AAA показали, що при -6 °C батарея може втратити 10−12% пробігу без клімат-контролю і до 40% із увімкненим обігрівом.

Особливу роль відіграє відсутність «надлишкового» тепла, яке є у автомобілів з ДВЗ. В електромобілях обігрів салону, сидінь і скла живиться безпосередньо від батареї, що значно збільшує енергоспоживання. Сучасні системи терморегуляції можуть підігрівати акумулятор перед поїздкою, але це теж потребує додаткової електроенергії.

