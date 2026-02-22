Як обрати автомобіль для холодної погоди Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

Ключові критерії вибору надійного транспортного засобу для подорожей у морозну погоду, Фото: freepik

Ефективність автомобіля в умовах низьких температур залежить не лише від наявності повного приводу, а й від технічних особливостей конструкції.

Про це автоексперт Кріс Пайл з компанії JustAnswer розповів GOBankingRates.

Пальне та особливості приводу

Якщо пріоритетом є безпроблемний запуск двигуна за температури близько -12 °C, бензинові агрегати значно перевершують дизельні аналоги.

Такі автомобілі швидше прогрівають салон та ефективніше розморожують лобове скло, потребуючи меншої потужності акумулятора для старту.

Експерт зазначив, що сучасні дизелі можуть впоратися з холодом, проте вони працюють нестабільно до моменту повного прогріву.

Здатність машини рухатися по снігу та льоду напряму залежить від розподілу ваги між осями та типу приводу.

Найгіршим вибором фахівець вважає пікапи з заднім приводом через відсутність навантаження на ведучі колеса, тоді як передньопривідні авто демонструють кращу стабільність.

Системи повного приводу AWD та 4WD залишаються лідерами за показниками прохідності, дозволяючи долати складні ділянки дороги.

Проте механік наголошує, що повний привід не допомагає швидше зупинятися або краще маневрувати на слизькому покритті.

Вплив конструкції кузова

Постійний вплив дорожньої солі становить серйозну загрозу для цілісності металевих деталей кузова у зимовий період. При виборі транспортного засобу варто звертати увагу на наявність захисного гумового покриття або фарби на елементах днища.

Пошкодження від реагентів проявляються повільно, але відновлення проржавілих вузлів з часом може коштувати тисячі доларів.

Деякі виробники приділяють значно більше уваги антикорозійному захисту нижньої частини авто, що варто враховувати при покупці.

На керованість у складних погодних умовах суттєво впливає довжина колісної бази автомобіля. Транспортні засоби з більшою відстанню між осями поводяться на трасі стабільніше та легше тримають пряму траєкторію на льоду.

Короткі моделі часто відчуваються занадто чутливими до заносів, що ускладнює контроль під час руху по ущільненому снігу.

Втім, експерт стверджує, що якісні шини та навички кермування мають більше значення, ніж будь-які додаткові опції, позаяк жодна система не замінить досвід водія.

