Citroen Berlingo 2026 року отримав дизель та оновлені ціни

Citroen Berlingo 2026

Citroen розширила лінійку Berlingo 2026 року, повернувши в гаму дизельний двигун. До повністю електричної версії тепер додано 1,5-літровий BlueHDi потужністю 100 к.с. у парі з механічною коробкою передач. Рішення пов’язане з новою стратегією Stellantis, що передбачає збереження дизельних двигунів у ряді моделей.

Про це пише autoevolution.

Дизельна модифікація орієнтована на водіїв, які щодня проїжджають великі відстані і розраховують на помірні експлуатаційні витрати. Заявлена витрата палива становить від 5,165 до 6,102 літра на 100 км, викиди CO2 — від 135,24 до 160,08 г/км.

Версія Plus включає кондиціонер, мультимедійну систему з центральним дисплеєм

Berlingo з дизелем пропонується в комплектаціях Plus і Max. Версія Plus включає кондиціонер, мультимедійну систему з центральним дисплеєм і підтримкою смартфонів, задні парктроніки і набір систем активної безпеки.

Виконання Max доповнюється розширеними асистентами паркування і більш просунутим оснащенням салону.

Ціни

Ціни на дизельні версії стартують від 26 230 євро. Електричний варіант потужністю 136 к.с. залишається у продажу і коштує від 35 980 євро.

Оновлена лінійка розширює вибір для тих, хто розглядає нові авто 2026 року в сегменті практичних сімейних моделей.

