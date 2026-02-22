Ціна відповідає якості: механік назвав 6 найкращих електромобілів (фото) Сьогодні 03:17 — Технології&Авто

Жінка заряджає електромобіль, Фото: freepik

За останні кілька років ринки багатьох країн світу заполонили електромобілі. Проте деякі водії не поспішають купувати повністю електричні автомобілі, зокрема, через сумніви в їх надійності. Автомобільний експерт з JustAnswer і механік Кріс Пайл у коментарі GoBankingRates назвав шість електромобілів, які варто купити. За його словами, всі ці моделі варті своїх грошей.

6 найкращих електромобілів за свої гроші

Hyundai Ioniq 5

Пайл розповів, що Hyundai Ioniq 5 є недорогим, але досить надійним електромобілем. Також він похвалив дизайн цієї моделі.

Hyundai Ioniq 5

У виданні зазначили, що Hyundai Ioniq 5 також пропонує швидку зарядку, яка дозволяє зарядити акумуляторну батарею від 10% до 80% приблизно за 20 хвилин.

Іншим плюсом є те, що на цю модель поширюється досить тривала гарантія.

Rivian R1T

Експерт похвалив Rivian R1T за велику потужність і унікальні функції, яких немає у конкурентів. Він додав, що єдиним недоліком моделі є те, що вона не справляється з роллю «робочої конячки».

Rivian R1T

«На ринку пікапів Rivian R1T, Ford Lightning і GMC Sierra демонструють хороші результати і в цілому користуються популярністю. Недоліком є те, що ви отримуєте повнорозмірний пікап, який просто не може виконувати повнорозмірні буксирувальні роботи. Якщо ви використовуєте електричні пікапи на повну потужність, то будете проводити більше часу біля зарядного пристрою, ніж за кермом», — пояснив експерт.

BMW i4

За словами Пайла, BMW i4 є відмінним електромобілем, враховуючи його вартість. Він зазначив, що у цієї моделі хороша якість інтер’єру.

BMW i4

«Запас ходу не найкращий, але якість інтер’єру автомобіля дуже хороша», — підкреслив експерт.

Volvo EX30

Volvo EX30 є найменшим і найдоступнішим електромобілем шведського бренду. Пайл поділився, що ця модель має стильний дизайн і відмінну надійність.

Volvo EX30

«Volvo EX30. Не найкращий за дальністю ходу, але це стильний невеликий кросовер, який пропонує деякі можливості для їзди по бездоріжжю», — розповів експерт.

Tesla Model 3 і Model Y

Пайл заявив, що Tesla Model 3 і Model Y є одними з найкращих електромобілів, які можна купити зараз.

Tesla Model 3 і Model Y

«Більшість моделей Tesla — хороший вибір для покупки. Вони пропонують відмінні технології, в них усунено більшість недоліків, і вони рідко стикаються з поломками», — поділився експерт.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.