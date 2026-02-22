Kia презентувала недорогий електричний дім на колесах для двох (фото) Сьогодні 00:21 — Технології&Авто

Електровен Kia PV5 перетворили на автодім, Фото: Kia

Електромобіль Kia PV5 отримав нову модифікацію Collection. Мінівен переробили на доступний і практичний автодім. Комплект для перетворення Kia EV5 2026 на дім на колесах уже доступний у магазині аксесуарів Kia Shop. Його вартість у Південній Кореї становить усього 2,99 млн вон ($2000), а пізніше він з’явиться і в Європі.

Про це повідомляє сайт Electrek.

Проєкт створили у співробітництві з компанією VanLab. Новий Kia PV5 отримав спеціальний модуль у багажник, який монтується за кілька хвилин.

Покупець повинен зібрати його самотужки за інструкцією. Примітно, що сидіння другого ряду при цьому залишаються на місці.

У багажнику встановили модуль із лавами та столом, Фото: Kia

Модуль включає дві лави розкладаються та перетворюються на двоспальне ліжко. Також є невеликий складний стіл із регульованою висотою.



Автодім має портативну кухню, Фото: Kia

У лавах є висувні шухляди та спеціальний модуль із мініатюрною кухнею, яка включає індукційну плиту, компактний холодильник (вони підключаються до розетки в багажнику) та стіл для приготування їжі.

Лави розкладаються в двоспальне ліжко, Фото: Kia

4,7-метровий електромобіль Kia PV5 пропонують у модифікаціях потужністю 122 та 163 к. с. Мінівен доступний із батареями ємністю 51,5 та 71,2 кВт∙год, а його запас ходу складає від 288 до 400 км.

