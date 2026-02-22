Kia презентувала недорогий електричний дім на колесах для двох (фото)
Електромобіль Kia PV5 отримав нову модифікацію Collection. Мінівен переробили на доступний і практичний автодім. Комплект для перетворення Kia EV5 2026 на дім на колесах уже доступний у магазині аксесуарів Kia Shop. Його вартість у Південній Кореї становить усього 2,99 млн вон ($2000), а пізніше він з’явиться і в Європі.
Про це повідомляє сайт Electrek.
Проєкт створили у співробітництві з компанією VanLab. Новий Kia PV5 отримав спеціальний модуль у багажник, який монтується за кілька хвилин.
Покупець повинен зібрати його самотужки за інструкцією. Примітно, що сидіння другого ряду при цьому залишаються на місці.
Модуль включає дві лави розкладаються та перетворюються на двоспальне ліжко. Також є невеликий складний стіл із регульованою висотою.
У лавах є висувні шухляди та спеціальний модуль із мініатюрною кухнею, яка включає індукційну плиту, компактний холодильник (вони підключаються до розетки в багажнику) та стіл для приготування їжі.
4,7-метровий електромобіль Kia PV5 пропонують у модифікаціях потужністю 122 та 163 к. с. Мінівен доступний із батареями ємністю 51,5 та 71,2 кВт∙год, а його запас ходу складає від 288 до 400 км.
