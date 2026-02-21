Чатбот Grok став третім за популярністю у США
Чатбот на основі штучного інтелекту Grok від компанії Ілона Маска xAI став третім за популярністю у США, його частка на ринку зростає.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з даними аналітичної компанії Apptopia, частка чат-боту Grok на ринку США минулого місяця зросла до 17,8%, тоді як у грудні цей показник становив 14%, у січні 2025 року — лише 1,9%.
Частка конкурентів ChatGPT минулого місяця зменшилася до 52,9% - порівняно з 80,9% у січні минулого року, натомість частка чатботу Gemini за той самий період зросла з 17,3% до 29,4%.
За даними Apptopia, Grok у січні став третім за популярністю чатботом у США після лідера ринку ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google.
«Я підозрюю, що просування в X є найбільшою причиною зростання Grok», — сказав головний аналітик компанії EmarketerНейт Елліотт.
X інтегрувала Grok у свою платформу, розмістивши його на панелі навігації, а також об’єднавши різні рівні преміум-доступу до Grok з деякими платними підписками.
