Чатбот Grok став третім за популярністю у США Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

Чатбот Grok

Чатбот на основі штучного інтелекту Grok від компанії Ілона Маска xAI став третім за популярністю у США, його частка на ринку зростає.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними аналітичної компанії Apptopia, частка чат-боту Grok на ринку США минулого місяця зросла до 17,8%, тоді як у грудні цей показник становив 14%, у січні 2025 року — лише 1,9%.

Частка конкурентів ChatGPT минулого місяця зменшилася до 52,9% - порівняно з 80,9% у січні минулого року, натомість частка чатботу Gemini за той самий період зросла з 17,3% до 29,4%.

За даними Apptopia, Grok у січні став третім за популярністю чатботом у США після лідера ринку ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google.

Читайте також Чат-бот Grok Маска інтегрують в мережу Пентагону

«Я підозрюю, що просування в X є найбільшою причиною зростання Grok», — сказав головний аналітик компанії EmarketerНейт Елліотт.

X інтегрувала Grok у свою платформу, розмістивши його на панелі навігації, а також об’єднавши різні рівні преміум-доступу до Grok з деякими платними підписками.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.