0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чатбот Grok став третім за популярністю у США

Технології&Авто
12
Чатбот Grok
Чатбот Grok
Чатбот на основі штучного інтелекту Grok від компанії Ілона Маска xAI став третім за популярністю у США, його частка на ринку зростає.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Згідно з даними аналітичної компанії Apptopia, частка чат-боту Grok на ринку США минулого місяця зросла до 17,8%, тоді як у грудні цей показник становив 14%, у січні 2025 року — лише 1,9%.
Частка конкурентів ChatGPT минулого місяця зменшилася до 52,9% - порівняно з 80,9% у січні минулого року, натомість частка чатботу Gemini за той самий період зросла з 17,3% до 29,4%.
За даними Apptopia, Grok у січні став третім за популярністю чатботом у США після лідера ринку ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google.
Читайте також
«Я підозрюю, що просування в X є найбільшою причиною зростання Grok», — сказав головний аналітик компанії EmarketerНейт Елліотт.
X інтегрувала Grok у свою платформу, розмістивши його на панелі навігації, а також об’єднавши різні рівні преміум-доступу до Grok з деякими платними підписками.
За матеріалами:
Укрінформ
ШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems