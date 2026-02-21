Airbnb впроваджує розмовний штучний інтелект для планування подорожей
Генеральний директор Airbnb Браян Ческі анонсував масштабну інтеграцію великих мовних моделей у роботу сервісу. Нові функції дозволять застосунку «знати» свого користувача, забезпечуючи персоналізований пошук оголошень, допомогу в плануванні поїздок та спрощення інструментів управління нерухомістю для господарів.
Про це повідомляє Techcrunch.
Деталі
Компанія вже тестує пошук за допомогою запитів природною мовою, що дозволяє клієнтам ставити складні запитання про житло замість використання звичайних фільтрів.
Для вдосконалення системи залучили Ахмада Аль-Дахле, колишнього розробника моделей Llama у Meta.
У майбутньому Airbnb планує інтегрувати спонсоровані пропозиції безпосередньо в розмовний інтерфейс, роблячи рекламу частиною живого діалогу з мандрівником.
Автоматизація підтримки та фінансовий успіх
Особлива увага приділяється сервісу підтримки, де інтелектуальні боти вже самостійно вирішують 30% проблем клієнтів у Північній Америці.
Ческі планує розширити мовне покриття та додати голосові функції, щоб автоматизувати обробку більшості звернень.
Одночасно з технологічним оновленням компанія продемонструвала фінансову стабільність, звітуючи про дохід у 2,78 мільярда доларів за четвертий квартал, що на 12% більше за минулорічні показники.
