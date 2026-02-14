Компанія Humanoid представила ШІ-систему для управління цілими групами роботів Сьогодні 05:20 — Технології&Авто

Робот працює, Фото: Humanoid

Компанія Humanoid показала нову систему штучного інтелекту KinetIQ, яка дозволяє керувати та координувати одночасно цілі групи роботів різних типів. Система працює як єдиний «розум», що розподіляє завдання, планує дії та контролює їх виконання для всієї групи.

Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

Як працює KinetIQ у реальних умовах

У демонстраційному відео показали, як кілька роботів працюють одночасно: колісні машини виконують промислові завдання, такі як збір товарів, переміщення контейнерів і пакування, а двоногий гуманоїд допомагає з обслуговуванням, відповідає на голосові команди та працює з продуктами.

KinetIQ не є просто контролером для окремих завдань. Система сприймає кожного робота як ресурс, який можна використовувати там, де він потрібен. Якщо один робот не справляється, KinetIQ може передати роботу іншому.

Система працює на чотирьох рівнях одночасно. Найвищий рівень керує групою, ставить цілі і розподіляє пріоритети, нижчий аналізує завдання, розбиває їх на кроки та коригує дії під реальні умови.

Ще один рівень відповідає за виконання завдань, перетворюючи дані з камери і команд на рухи робота. Найнижчий рівень контролює суглоби, баланс і плавність рухів.

Читайте також В Італії створили аналоговий процесор, який обіцяє революцію в робототехніці

Система може застосовуватися як у промисловості, так і в сервісі або домашньому середовищі. Вона відстежує прогрес завдань, повідомляє про результати та дозволяє людині втручатися, якщо робот не справляється.

Компанія Humanoid вважає, що KinetIQ допоможе перевести гуманоїдних роботів із демонстрацій у стабільну роботу у реальних умовах, об’єднавши планування, мислення та контроль під одним ШІ.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.