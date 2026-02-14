Рейтинг найкращих авто 2026 (фото) 14.02.2026, 01:15 — Технології&Авто

Експерти назвали 10 найкращих автомобілів 2026 року, Фото: freepik

Оприлюднений рейтинг 10 найкращих автомобілів 2026 року за версією Consumer Reports став приємною новиною для водіїв, які цінують безпеку, економію пального та сучасні технології. Уперше всі моделі зі списку мають гібридні або повністю електричні версії. За оцінкою експертів, такі авто швидше розганяються, працюють тихіше та споживають менше пального, ніж машини з бензиновими двигунами.

Найкращий малолітражний автомобіль: Honda Civic

Honda Civic, яку давно хвалять за її вартість, цього входить у топ-10 за версією Consumer Reports. Автомобіль є найдоступнішим транспортним засобом у списку Consumer Reports, з базовою ціною 24 695 доларів.

З трьох моделей седанів Honda Civic від автовиробника, Consumer Reports назвав гібридну версію найкращою. Вона пропонує всі переваги моделей з бензиновим двигуном, а також кращу паливну економічність — 44 милі на галон (mpg), а також чудове прискорення — розганяється від 0 до 60 миль/год за 7,5 секунди, згідно з Consumer Reports.

Honda Civic — найкращий малолітражний автомобіль 2026 року, Фото: Honda

Найкращий середньорозмірний автомобіль: Toyota Camry

Toyota Camry, яка зараз доступна виключно в гібридній версії, також увійшла до ТОП-10 за версією Consumer Reports. Експерти відзначають її практичний внутрішній простір та зручне керування, а базова ціна моделі становить 29 100 доларів.

Автомобіль добре керується, плавно їде і виглядає досить добре. Єдиний мінус — це низьке розташування передніх і задніх сидінь, що може ускладнювати до них доступ деяким пасажирам.

Найкращий середньорозмірний автомобіль: Toyota Camry, Фото: Toyota

Найкращий субкомпактний позашляховик: Subaru Crosstrek

Базова ціна Subaru Crosstrek становить 26 995 доларів, модель доступна як у гібридній, так і в бензиновій версіях. Crosstrek є дуже надійним автомобілем, оскільки забезпечує безпечне керування та здатен долати легкі позашляхові маршрути. Крім того, вони економні, і з них дуже добре видно дорогу.

Найкращий субкомпактний позашляховик: Subaru Crosstrek, Фото: Subaru

Найкращий компактний позашляховик: Subaru Forester

Ще один Subaru потрапив до топ-10 найкращих автомобілів 2026 року — це Forester, стартова ціна якого становить 29 995 доларів. Минулого року компанія представила гібридну версію моделі, яка забезпечує на 40% кращу економію палива порівняно з бензиновим аналогом. За даними Consumer Reports, Forester відзначається чудовою оглядовістю, комфортом, безпекою та простором у салоні, що робить його одним із найпривабливіших компактних позашляховиків на ринку.

Найкращий компактний позашляховик: Subaru Forester, Фото: Subaru

Найкращий середньорозмірний позашляховик: Toyota Grand Highlander

Toyota Grand Highlander визнано одним із найкращих трирядних позашляховиків за версією Consumer Reports завдяки просторому салону та 18-дюймовим колесам, що забезпечують плавну та комфортну їзду. Автомобіль споживає в середньому 35 миль на галон, а базова ціна становить 41 660 доларів.

Найкращий середньорозмірний позашляховик: Toyota Grand Highlander, Фото: Toyota

Найкращий компактний позашляховик класу люкс: Lexus NX

Lexus NX отримав високі оцінки за якісний дизайн інтер’єру та комфорт, а Consumer Reports особливо відзначив його м’які та зручні передні сидіння. Базова ціна автомобіля становить 44 175 доларів і він доступний як у бензиновій версії, так і як звичайний гібрид або гібрид із підзарядкою від мережі. Гібридна модель поєднує потужний 304-сильний двигун з економією палива та дозволяє проїхати до 37 миль виключно на електроенергії.

Найкращий компактний позашляховик класу люкс: Lexus NX, Фото: Lexus

Найкращий невеликий пікап: Ford Maverick

Ford Maverick, базова ціна якого становить 28 145 доларів, привертає увагу своєю доступністю та економічністю. Пікап доступний як у гібридній, так і в бензиновій версії, які витрачають відповідно 37 і 23 mpg. Автомобіль здатний буксирувати до 4000 фунтів, а завдяки меншій рамі він більш маневрений, що робить його зручним у міських умовах.

Найкращий невеликий пікап: Ford Maverick, Фото: Ford

Найкращий розкішний середньорозмірний позашляховик: BMW X5

BMW X5 увійшов до топ-10 як один із найкращих розкішних автомобілів завдяки зручним сидінням та продуманому інтер’єру. Автомобіль доступний як у бензиновій версії, так і у гібридній моделі з запасом ходу 63 кілометри виключно на електротязі. Базова ціна X5 становить 67 600 доларів, що робить його найдорожчим авто у топ-10.

Найкращий розкішний середньорозмірний позашляховик: BMW X5, Фото: BMW

Найкращий електромобіль: Tesla Model Y

Tesla Model Y, випущена у 2020 році, за версією Consumer Reports стала найкращим електромобілем у своєму рейтингу. Автомобіль відзначається високою надійністю та інтеграцією у мережу зарядних станцій Supercharger. Базова ціна Model Y становить 39 990 доларів.

Серед недоліків експерти відзначають, що елементи керування в салоні можуть відволікати водія, а функцію автономного керування варто використовувати з обережністю.

Найкращий електромобіль: Tesla Model Y, Фото: Tesla

Найкращий повнорозмірний пікап: Ford F-150

Ford F-150, ціна якого становить 37 290 доларів, доступний як у бензиновій, так і в гібридній версіях. Кажуть, що ця вантажівка вирізняється надійністю, яка зростала з часом: Серед улюблених функцій Consumer Reports — монітори сліпих зон та допоміжні системи водіння, що спрощують рух заднім ходом і підключення причепа.

Найкращий повнорозмірний пікап: Ford F-150, Фото: Ford

