Xiaomi готує найшвидший електрокросовер у світі (фото)

Xiaomi YU7 GT — заряджена версія електрокросовера, Фото: CarNewsChina

Лінійку електрокара Xiaomi YU7 2026 поповнить спортивна версія GT. Кросовер потужністю майже 1000 сил зможе розганятися до 300 км/год. Спортивний електрокросовер дебютує до кінця першого півріччя. Ціна Xiaomi YU7 GT становитиме приблизно 450 000 — 50 000 юанів ($60 000 — 70 000).

Електромобіль Xiaomi YU7 у виконанні GT отримає повнопривідну двомоторну установку потужністю 990 к. с. Його максимальна швидкість складе 300 км/год, а розгін до сотні займатиме менш, ніж 3 с. Це буде найшвидший у світі електрокросовер.

Електрокросовер зможе розвивати 300 км/год, Фото: CarNewsChina

Підвіску та кермове управління авто доопрацюють. Крім того, електрокар Xiaomi YU7 GT отримає ефективні карбоново-керамічні гальма з ясркаво-червоними супортами. Ємність батареї (її виготовить CATL) та запас ходу поки тримають у секреті.

Відрізнити новий Xiaomi YU7 GT можна за агресивнішими бамперами, обвісом та розширеними колісними арками. Ззаду з’явився дифузор, а 21-дюймові литі диски стали стандартними. Крім того, для авто запропонують різноманітний декор, а у салоні встановлять спортивні сидіння та кермо.

