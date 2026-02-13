Європа запустила в космос свою найпотужнішу ракету з інтернет-супутниками Amazon на борту Сьогодні 22:01 — Технології&Авто

Цей запуск – перший із 18 запланованих польотів

Європейське космічне агентство (ESA) здійснило запуск найпотужнішої версії ракети Ariane 6, вивівши на орбіту 32 інтернет-супутники Amazon.

Як пише Bloomberg, місія стала важливим кроком у розгортанні глобальної мережі зв’язку, за допомогою якої компанія прагне конкурувати на швидкозростаючому ринку супутникового інтернету.

The mobile gantry has rolled back and launch day for Leo Europe 1 — our first heavy-lift mission — is here. This is the first of 18 missions on Ariane 64 and our largest payload to date with 32 satellites onboard.

@Arianespace livestream begins at L-45 minutes:… pic.twitter.com/kFo3nBmbYz — Amazon Leo (@Amazonleo) February 12, 2026

Ракета-носій із чотирма прискорювачами стартувала з космодрому у Французькій Гвіані близько 13:45 за місцевим часом. Цей запуск — перший із 18 запланованих польотів, які мають підтримати створення орбітального угруповання більш ніж із 3200 супутників.

Liftoff of Ariane 6 #VA267 on 12 February 2026 from Europe's Spaceport in French Guiana! pic.twitter.com/wOhwU5ahz3 — European Space Agency (@esa) February 12, 2026

Стратегія Безоса

Проєкт є частиною стратегії Джеффа Безоса щодо посилення позицій Amazon у космічному сегменті та прямої конкуренції з ініціативами Ілона Маска.

Ariane 6 розроблена компанією ArianeGroup — спільним підприємством Airbus і Safran — та вважається ключовим елементом космічних амбіцій Європи. Варіант Ariane 64 здатний доставляти понад 20 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту, що вдвічі більше за попередню модифікацію.

Хоча під час дебютного запуску у 2024 році ракета зіткнулася з технічною несправністю, усі чотири місії, виконані у 2025-му, пройшли без проблем. Новий старт підтверджує прагнення Європи зміцнити свої позиції на світовому космічному ринку.

