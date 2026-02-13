0 800 307 555
Європа запустила в космос свою найпотужнішу ракету з інтернет-супутниками Amazon на борту

Технології&Авто
29
Цей запуск – перший із 18 запланованих польотів
Цей запуск – перший із 18 запланованих польотів
Європейське космічне агентство (ESA) здійснило запуск найпотужнішої версії ракети Ariane 6, вивівши на орбіту 32 інтернет-супутники Amazon.
Як пише Bloomberg, місія стала важливим кроком у розгортанні глобальної мережі зв’язку, за допомогою якої компанія прагне конкурувати на швидкозростаючому ринку супутникового інтернету.
Ракета-носій із чотирма прискорювачами стартувала з космодрому у Французькій Гвіані близько 13:45 за місцевим часом. Цей запуск — перший із 18 запланованих польотів, які мають підтримати створення орбітального угруповання більш ніж із 3200 супутників.

Стратегія Безоса

Проєкт є частиною стратегії Джеффа Безоса щодо посилення позицій Amazon у космічному сегменті та прямої конкуренції з ініціативами Ілона Маска.
Ariane 6 розроблена компанією ArianeGroup — спільним підприємством Airbus і Safran — та вважається ключовим елементом космічних амбіцій Європи. Варіант Ariane 64 здатний доставляти понад 20 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту, що вдвічі більше за попередню модифікацію.
Хоча під час дебютного запуску у 2024 році ракета зіткнулася з технічною несправністю, усі чотири місії, виконані у 2025-му, пройшли без проблем. Новий старт підтверджує прагнення Європи зміцнити свої позиції на світовому космічному ринку.
За матеріалами:
mezha.media
AmazonЄС
Payment systems