0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електромобіль, який не боїться -50°C: вийшов перший серійний Changan Nevo A06 (фото)

Технології&Авто
31
Випробовування автомобілів в умовах низьких температур
Випробовування автомобілів в умовах низьких температур, Фото: Changan
Після нещодавнього тестування Na-ion акумуляторів відбувся світовий дебют першого масового електромобіля з натрій-іонною батареєю. Найбільший у світі виробник акумуляторів CATL разом з автовиробником Changan оголосили про готовність до серійного виробництва пасажирського електроседана з Na-ion батареєю після успішних зимових тестів за наднизьких температур у Внутрішній Монголії.
Про це пише notebookcheck.

Як проводили випробування авто

Випробування проходили за температур до -40°C, а сам автомобіль — Changan Nevo A06 — продемонстрував здатність нормально заряджатися вже при -30°C та стабільно працювати навіть при -50°C.
При цьому батарея не втрачала місткість, що є критично важливим показником для холодних регіонів.
Випробовування автомобілів в умовах низьких температур
Випробовування автомобілів в умовах низьких температур, Фото: Changan

Переваги батареї Naxtra

Nevo A06 оснащений батарейним блоком CATL Naxtra — першою у світі натрій-іонною батареєю, сертифікованою для використання в пасажирських автомобілях за параметрами безпеки та продуктивності.
Читайте також
Повернення інтересу до Na-ion технології пов’язане зі стрімким зростанням цін на карбонат літію акумуляторної якості, через що натрій-іонні батареї знову стали доступнішою альтернативою LFP у масовому сегменті електромобілів.
За щільністю енергії та запасом ходу батарея Naxtra близька до LFP-аналогів, але має важливі переваги. Зокрема, при температурі -30°C вона здатна видавати утричі більше кіловатів, ніж LFP-акумулятори, а при -40°C зберігає до 90% початкової місткості.
Це робить електроседан з натрій-іонною батареєю придатним для щоденного використання в холодному кліматі без потреби у великій та дорогій батареї або опалюваному гаражі.
Окремо CATL наголошує на високому рівні безпеки Na-ion технології.
Читайте також
Через відсутність леткого та займистого літієвого електроліту батарею тестували в екстремальних умовах: її били, свердлили, нагрівали та навіть розпилювали навпіл у повністю зарядженому стані. Після цього акумулятор продовжував стабільно розряджатися без збоїв.
Аналогічна натрій-іонна батарея вже використовується в пускових пристроях, які можна безпечно зберігати в багажнику за будь-якої температури — від спеки Аризони до морозів Аляски.
Серійний Naxtra-блок у Nevo A06 наразі має місткість 45 кВт·год. Водночас CATL заявила, що наступним кроком стане створення натрій-іонних батарей із запасом ходу до 483 км для Changan та інших автовиробників, оскільки Na-ion технологія виходить у масовий сегмент як відповідь на подорожчання літію.
За матеріалами:
ITC.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems