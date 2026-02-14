Електромобіль, який не боїться -50°C: вийшов перший серійний Changan Nevo A06 (фото) Сьогодні 04:04 — Технології&Авто

Випробовування автомобілів в умовах низьких температур, Фото: Changan

Після нещодавнього тестування Na-ion акумуляторів відбувся світовий дебют першого масового електромобіля з натрій-іонною батареєю. Найбільший у світі виробник акумуляторів CATL разом з автовиробником Changan оголосили про готовність до серійного виробництва пасажирського електроседана з Na-ion батареєю після успішних зимових тестів за наднизьких температур у Внутрішній Монголії.

Про це пише notebookcheck.

Як проводили випробування авто

Випробування проходили за температур до -40°C, а сам автомобіль — Changan Nevo A06 — продемонстрував здатність нормально заряджатися вже при -30°C та стабільно працювати навіть при -50°C.

При цьому батарея не втрачала місткість, що є критично важливим показником для холодних регіонів.

Випробовування автомобілів в умовах низьких температур, Фото: Changan

Переваги батареї Naxtra

Nevo A06 оснащений батарейним блоком CATL Naxtra — першою у світі натрій-іонною батареєю, сертифікованою для використання в пасажирських автомобілях за параметрами безпеки та продуктивності.

Читайте також Porsche може відмовитися від електричного 718 через витрати та падіння інтересу

Повернення інтересу до Na-ion технології пов’язане зі стрімким зростанням цін на карбонат літію акумуляторної якості, через що натрій-іонні батареї знову стали доступнішою альтернативою LFP у масовому сегменті електромобілів.

За щільністю енергії та запасом ходу батарея Naxtra близька до LFP-аналогів, але має важливі переваги. Зокрема, при температурі -30°C вона здатна видавати утричі більше кіловатів, ніж LFP-акумулятори, а при -40°C зберігає до 90% початкової місткості.

Це робить електроседан з натрій-іонною батареєю придатним для щоденного використання в холодному кліматі без потреби у великій та дорогій батареї або опалюваному гаражі.

Окремо CATL наголошує на високому рівні безпеки Na-ion технології.

Читайте також Geely показала недорогий електрифікований сімейний кросовер (фото)

Через відсутність леткого та займистого літієвого електроліту батарею тестували в екстремальних умовах: її били, свердлили, нагрівали та навіть розпилювали навпіл у повністю зарядженому стані. Після цього акумулятор продовжував стабільно розряджатися без збоїв.

Аналогічна натрій-іонна батарея вже використовується в пускових пристроях, які можна безпечно зберігати в багажнику за будь-якої температури — від спеки Аризони до морозів Аляски.

Серійний Naxtra-блок у Nevo A06 наразі має місткість 45 кВт·год. Водночас CATL заявила, що наступним кроком стане створення натрій-іонних батарей із запасом ходу до 483 км для Changan та інших автовиробників, оскільки Na-ion технологія виходить у масовий сегмент як відповідь на подорожчання літію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.