5 найкращих телефонів з великим екраном у 2026 році (фото)

Експерти вибрали 5 найкращих лопатофонів

Авторитетне видання Tom’s Guide оновило рейтинг найкращих смартфонів звеликим екраном. До списку увійшли моделі з екранами близько 6,7 дюйма і більше — такі пристрої підходять для перегляду відео, ігор і роботи з документами.

5 найкращих телефонів з великим екраном

Samsung S25 Ultra

Лідером топу став Samsung S25 Ultra. Експерти відзначають його універсальність: пристрій поєднує великий і яскравий 6,9-дюймовий дисплей, флагманську продуктивність і просунуті камери.

Гаджет також підтримує стилус S Pen, що робить його зручним для нотаток і творчості.

Samsung S25 Ultra

iPhone 17 Pro Max

Кращим великим iPhone визнано iPhone 17 Pro Max — завдяки потужному процесору, якісній тильній камері з усіма модулями на 48 Мп і тривалій автономній роботі. Апарат орієнтований на користувачів екосистеми Apple, яким потрібен максимальний екран.

iPhone 17 Pro Max

OnePlus 15

У категорії «найкраща ціна» переміг OnePlus 15. Пристрій отримав потужний процесор, великий екран з частотою 165 Гц і одну з найкращих технологій швидкої зарядки у своєму класі.

OnePlus 15

Google Pixel 10 Pro XL

Кращим камерофоном серед великих смартфонів визнаний Google Pixel 10 Pro XL, який робить ставку на просунуті алгоритми обробки фотографій за допомогою ШІ і оснащений найкращим LTPO OLED екраном за версією лабораторії DxOMark.

Google Pixel 10 Pro XL

Samsung Galaxy Z Fold 7

Окремо експерти відзначили Samsung Galaxy Z Fold 7 — як найкращий складаний смартфон з великим робочим простором, здатний замінити планшет.

Samsung Galaxy Z Fold 7

