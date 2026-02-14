5 найкращих телефонів з великим екраном у 2026 році (фото)
Авторитетне видання Tom’s Guide оновило рейтинг найкращих смартфонів звеликим екраном. До списку увійшли моделі з екранами близько 6,7 дюйма і більше — такі пристрої підходять для перегляду відео, ігор і роботи з документами.
5 найкращих телефонів з великим екраном
Samsung S25 Ultra
Лідером топу став Samsung S25 Ultra. Експерти відзначають його універсальність: пристрій поєднує великий і яскравий 6,9-дюймовий дисплей, флагманську продуктивність і просунуті камери.
Гаджет також підтримує стилус S Pen, що робить його зручним для нотаток і творчості.
iPhone 17 Pro Max
Кращим великим iPhone визнано iPhone 17 Pro Max — завдяки потужному процесору, якісній тильній камері з усіма модулями на 48 Мп і тривалій автономній роботі. Апарат орієнтований на користувачів екосистеми Apple, яким потрібен максимальний екран.
OnePlus 15
У категорії «найкраща ціна» переміг OnePlus 15. Пристрій отримав потужний процесор, великий екран з частотою 165 Гц і одну з найкращих технологій швидкої зарядки у своєму класі.
Google Pixel 10 Pro XL
Кращим камерофоном серед великих смартфонів визнаний Google Pixel 10 Pro XL, який робить ставку на просунуті алгоритми обробки фотографій за допомогою ШІ і оснащений найкращим LTPO OLED екраном за версією лабораторії DxOMark.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Окремо експерти відзначили Samsung Galaxy Z Fold 7 — як найкращий складаний смартфон з великим робочим простором, здатний замінити планшет.
Поділитися новиною
Також за темою
Через попит на ШІ-датацентри світові продажі мікрочипів можуть сягнути $1 трлн у 2026 році
5 найкращих телефонів з великим екраном у 2026 році (фото)
Рейтинг найкращих авто 2026 (фото)
Xiaomi готує найшвидший електрокросовер у світі (фото)
Європа запустила в космос свою найпотужнішу ракету з інтернет-супутниками Amazon на борту
Названо дизельне авто — бестселер січня: ТОП-5 (інфографіка)