5 найкращих телефонів з великим екраном у 2026 році (фото)

Експерти вибрали 5 найкращих лопатофонів
Авторитетне видання Tom’s Guide оновило рейтинг найкращих смартфонів звеликим екраном. До списку увійшли моделі з екранами близько 6,7 дюйма і більше — такі пристрої підходять для перегляду відео, ігор і роботи з документами.

5 найкращих телефонів з великим екраном

Samsung S25 Ultra

Лідером топу став Samsung S25 Ultra. Експерти відзначають його універсальність: пристрій поєднує великий і яскравий 6,9-дюймовий дисплей, флагманську продуктивність і просунуті камери.
Гаджет також підтримує стилус S Pen, що робить його зручним для нотаток і творчості.
iPhone 17 Pro Max

Кращим великим iPhone визнано iPhone 17 Pro Max — завдяки потужному процесору, якісній тильній камері з усіма модулями на 48 Мп і тривалій автономній роботі. Апарат орієнтований на користувачів екосистеми Apple, яким потрібен максимальний екран.
OnePlus 15

У категорії «найкраща ціна» переміг OnePlus 15. Пристрій отримав потужний процесор, великий екран з частотою 165 Гц і одну з найкращих технологій швидкої зарядки у своєму класі.
Google Pixel 10 Pro XL

Кращим камерофоном серед великих смартфонів визнаний Google Pixel 10 Pro XL, який робить ставку на просунуті алгоритми обробки фотографій за допомогою ШІ і оснащений найкращим LTPO OLED екраном за версією лабораторії DxOMark.
Samsung Galaxy Z Fold 7

Окремо експерти відзначили Samsung Galaxy Z Fold 7 — як найкращий складаний смартфон з великим робочим простором, здатний замінити планшет.
За матеріалами:
УНІАН
