Через попит на ШІ-датацентри світові продажі мікрочипів можуть сягнути $1 трлн у 2026 році

Технології&Авто
Друкована плата крупним планом з різноманітними компонентами
У 2025 році компанії по всьому світу продали напівпровідників на $791,7 млрд — це на 25,6% більше, ніж роком раніше. Представники галузі очікують, що у 2026-му сума може піднятися до $1 трлн на тлі багатомільярдних витрат техгігантів на датацентри для штучного інтелекту.
Про це пише Reuters із посиланням на Semiconductor Industry Association (SIA), яка представляє більшість американських виробників чипів.
За оцінкою асоціації, найбільшим сегментом і водночас лідером зростання у 2025 році стали чипи для складних обчислень: продажі підскочили на 39,9% і сягнули $301,9 млрд.
У SIA згадують рішення Nvidia, AMD та Intel, які використовують у серверних прискорювачах та іншій інфраструктурі для навчання й запуску ШІ-моделей.
Другий за обсягом напрям — пам’ять. Її ціни, за оцінкою асоціації, ростуть на тлі дефіциту, який посилився через попит з боку ШІ-систем. Продажі чипів пам’яті у 2025 році збільшилися на 34,8% — до $223,1 млрд.
Президент і CEO SIA Джон Нойффер каже, що під час поїздки в Кремнієву долину чув від керівників різних компаній схожу думку: ніхто не береться точно прогнозувати, яким буде темп розгортання ШІ-інфраструктури за рік, але найближчі замовлення в багатьох уже «заповнені під зав’язку».
Будівництво ШІ-датацентрів піднімає попит не на один тип мікросхем.
Окрім обчислювальних чипів, такі майданчики потребують великих обсягів пам’яті та іншої серверної електроніки, тому зростання продажів «розходиться» одразу по кількох категоріях напівпровідників.
За матеріалами:
dev.ua
