0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ілон Маск передумав будувати місто на Марсі та вирішив перенести проєкт на Місяць

Технології&Авто
16
SpaceX планує побудувати місто на Місяці
SpaceX планує побудувати місто на Місяці
Компанія SpaceX будуватиме «самодостатнє місто» на Місяці, а не на Марсі, як раніше планували.
Про це повідомляє гендиректор Ілон Маск.

Чому проєкт переноситься на Місяць

Таке рішення ухвалили, оскільки реалізувати проєкт на Місяці вдасться менш ніж за десять років, а на Марсі знадобилося б щонайменше 20 років, пояснив Маск.
Проте компанія планує повернутися до будівництва міста на Марсі приблизно через 5−7 років.
Читайте також
Подорожувати на Марс можливо лише тоді, коли планети вирівнюються — це відбувається кожні 26 місяців, а сама подорож триває шість місяців.
Водночас запускати польоти на Місяць можна кожні десять днів, а подорож триває два дні.
До 2050 року Маск планував побудувати «самодостатнє місто» на Марсі зі скляними куполами, підземними тунелями та повною інфраструктурою для життя на планеті.
За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems