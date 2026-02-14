Ілон Маск передумав будувати місто на Марсі та вирішив перенести проєкт на Місяць
Компанія SpaceX будуватиме «самодостатнє місто» на Місяці, а не на Марсі, як раніше планували.
Про це повідомляє гендиректор Ілон Маск.
Чому проєкт переноситься на Місяць
Таке рішення ухвалили, оскільки реалізувати проєкт на Місяці вдасться менш ніж за десять років, а на Марсі знадобилося б щонайменше 20 років, пояснив Маск.
Проте компанія планує повернутися до будівництва міста на Марсі приблизно через 5−7 років.
Подорожувати на Марс можливо лише тоді, коли планети вирівнюються — це відбувається кожні 26 місяців, а сама подорож триває шість місяців.
Водночас запускати польоти на Місяць можна кожні десять днів, а подорож триває два дні.
До 2050 року Маск планував побудувати «самодостатнє місто» на Марсі зі скляними куполами, підземними тунелями та повною інфраструктурою для життя на планеті.
