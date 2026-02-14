Ілон Маск передумав будувати місто на Марсі та вирішив перенести проєкт на Місяць Сьогодні 06:07 — Технології&Авто

SpaceX планує побудувати місто на Місяці

Компанія SpaceX будуватиме «самодостатнє місто» на Місяці, а не на Марсі, як раніше планували.

Про це повідомляє гендиректор Ілон Маск.

Чому проєкт переноситься на Місяць

Таке рішення ухвалили, оскільки реалізувати проєкт на Місяці вдасться менш ніж за десять років, а на Марсі знадобилося б щонайменше 20 років, пояснив Маск.

Проте компанія планує повернутися до будівництва міста на Марсі приблизно через 5−7 років.

Читайте також Прибуток SpaceX у 2025 році сягнув близько $8 мільярдів

Подорожувати на Марс можливо лише тоді, коли планети вирівнюються — це відбувається кожні 26 місяців, а сама подорож триває шість місяців.

Водночас запускати польоти на Місяць можна кожні десять днів, а подорож триває два дні.

До 2050 року Маск планував побудувати «самодостатнє місто» на Марсі зі скляними куполами, підземними тунелями та повною інфраструктурою для життя на планеті.

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.