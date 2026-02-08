Прибуток SpaceX у 2025 році сягнув близько $8 мільярдів Сьогодні 22:11 — Фондовий ринок

SpaceX заробила $8 млрд у 2025 році

Американська космічна компанія SpaceX минулого року отримала близько 8 мільярдів доларів США прибутку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.

Основне джерело доходу SpaceX — Starlink

За словами джерел, найновіші фінансові показники SpaceX, які раніше не публікувалися, дали деяким банкам можливість оцінити, що компанія Ілона Маска може залучити понад 50 мільярдів доларів США фінансування при оцінці вартості самої компанії у понад 1,5 трильйона доларів США.

За словами співрозмовників, основним джерелом доходу компанії є система супутникового інтернету Starlink, на яку припадає від 50% до 80% від загальної виручки.

Зазначається, що SpaceX придбала частоти зв’язку на суму 19 мільярдів доларів США у компанії EchoStar.

Також компанія Маска минулого року розширила можливості Starlink, пропонуючи прямий зв’язок із пристроями, зокрема, телефонами.

