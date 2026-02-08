Прибуток SpaceX у 2025 році сягнув близько $8 мільярдів
Американська космічна компанія SpaceX минулого року отримала близько 8 мільярдів доларів США прибутку.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.
Основне джерело доходу SpaceX — Starlink
За словами джерел, найновіші фінансові показники SpaceX, які раніше не публікувалися, дали деяким банкам можливість оцінити, що компанія Ілона Маска може залучити понад 50 мільярдів доларів США фінансування при оцінці вартості самої компанії у понад 1,5 трильйона доларів США.
За словами співрозмовників, основним джерелом доходу компанії є система супутникового інтернету Starlink, на яку припадає від 50% до 80% від загальної виручки.
Зазначається, що SpaceX придбала частоти зв’язку на суму 19 мільярдів доларів США у компанії EchoStar.
Також компанія Маска минулого року розширила можливості Starlink, пропонуючи прямий зв’язок із пристроями, зокрема, телефонами.
Поділитися новиною
Також за темою
Прибуток SpaceX у 2025 році сягнув близько $8 мільярдів
Крюківський вагонобудівний завод показав нову модель вагонів (фото)
За 2025 рік банки інвестували у валютні облігації інших країн +1 млрд доларів — Данилишин (інфографіка)
Флагман Samsung Galaxy отримає унікальну систему розпізнавання обличчя
«Укрпошта» випускає нову марку до 30-річчя станції «Академік Вернадський»
Статки Маска зросли до рекордних $852 млрд після злиття SpaceX і xAI