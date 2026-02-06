0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Крюківський вагонобудівний завод показав нову модель вагонів (фото)

Фондовий ринок
93
Нові вагони Крюківського заводу
Нові вагони Крюківського заводу
Вантажні вагони від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» поповнилися хопером для перевезення цементу.
Про це сказано в повідомленні компанії.

Харакретистики

«Малюк» моделі 19−7160: вантажопідйомність 73,5 т, об’єм кузова 76 куб. м, маса тари 20,5 т, база 7700 мм, виконана в габарити 1-ВМ. Його струнки елегантної форми технічно досконалої конструкції радують око, але ще більше прискорює його функціональні переваги.
Вагони успішно витримали всі випробування.
<i>«Малюк» моделі 19−7160 </i>
«Малюк» моделі 19−7160
Про переваги «новонародженого» цементовоза розповідає головний конструктор із вантажного вагонобудування та машинобудування Андрій Гетьман: «З нашим новим вагоном проводити додаткові операції вже не потрібно. Об’єм кузова 76 куб м вистачає, щоб відразу насипати повну вантажопідйомність — 73,5 т і знову руйнувати в дорогу. Оборотність вагонів збільшується, трудомісткість вантажних операцій зменшується, вартість економиться, покупці цементу задоволена».

Де можуть використовуватись

Габарит 1-ВМ дозволяє новим вагонам працювати на магістральних та інших лініях залізниць європейських — членів Організації співробітництва залізниць колії 1435 мм для міжнародних сполучень з перестановкою візків.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems