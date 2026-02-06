Крюківський вагонобудівний завод показав нову модель вагонів (фото) Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

Нові вагони Крюківського заводу

Вантажні вагони від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» поповнилися хопером для перевезення цементу.

Про це сказано в повідомленні компанії.

Харакретистики

«Малюк» моделі 19−7160: вантажопідйомність 73,5 т, об’єм кузова 76 куб. м, маса тари 20,5 т, база 7700 мм, виконана в габарити 1-ВМ. Його струнки елегантної форми технічно досконалої конструкції радують око, але ще більше прискорює його функціональні переваги.

Вагони успішно витримали всі випробування.

«Малюк» моделі 19−7160

Про переваги «новонародженого» цементовоза розповідає головний конструктор із вантажного вагонобудування та машинобудування Андрій Гетьман: «З нашим новим вагоном проводити додаткові операції вже не потрібно. Об’єм кузова 76 куб м вистачає, щоб відразу насипати повну вантажопідйомність — 73,5 т і знову руйнувати в дорогу. Оборотність вагонів збільшується, трудомісткість вантажних операцій зменшується, вартість економиться, покупці цементу задоволена».

Де можуть використовуватись

Габарит 1-ВМ дозволяє новим вагонам працювати на магістральних та інших лініях залізниць європейських — членів Організації співробітництва залізниць колії 1435 мм для міжнародних сполучень з перестановкою візків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.