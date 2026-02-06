Крюківський вагонобудівний завод показав нову модель вагонів (фото)
Вантажні вагони від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» поповнилися хопером для перевезення цементу.
Про це сказано в повідомленні компанії.
Харакретистики
«Малюк» моделі 19−7160: вантажопідйомність 73,5 т, об’єм кузова 76 куб. м, маса тари 20,5 т, база 7700 мм, виконана в габарити 1-ВМ. Його струнки елегантної форми технічно досконалої конструкції радують око, але ще більше прискорює його функціональні переваги.
Вагони успішно витримали всі випробування.
Про переваги «новонародженого» цементовоза розповідає головний конструктор із вантажного вагонобудування та машинобудування Андрій Гетьман: «З нашим новим вагоном проводити додаткові операції вже не потрібно. Об’єм кузова 76 куб м вистачає, щоб відразу насипати повну вантажопідйомність — 73,5 т і знову руйнувати в дорогу. Оборотність вагонів збільшується, трудомісткість вантажних операцій зменшується, вартість економиться, покупці цементу задоволена».
Де можуть використовуватись
Габарит 1-ВМ дозволяє новим вагонам працювати на магістральних та інших лініях залізниць європейських — членів Організації співробітництва залізниць колії 1435 мм для міжнародних сполучень з перестановкою візків.
