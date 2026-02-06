За 2025 рік банки інвестували у валютні облігації інших країн +1 млрд доларів — Данилишин (інфографіка) Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

За минулий рік наші банки інвестували у валютні облігації інших країн понад 1 млрд дол. США.

Про це повідомив екс-голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Загальний обсяг іноземних валютних облігацій на балансах українських банків — 4,5 млрд доларів.

Як пише експерт, при цьому за оперативними даними в грудні кредитний портфель банків скоротився на 160 млрд грн, а депозитний портфель банків за весь минулий рік зріс на 470 млрд грн депозитів.

Куди пішли кошти

Як пише Данилишин, «тепер видно, куди пішли кошти банків — у облігації інших країн (+1 млрд. дол.) та у депсертифікати НБУ (там приріст 225 млрд. грн) ну і залишок — в ОВДП (лише +50 млрд. грн за рік нетто-залишку)».

За весь цей «банківський концерт» держава (через НБУ) виплатила банкам 82 млрд грн. процентів за «монетарну політику».

«Це все не хвилює експертів з МВФ, який постійно підтверджує „правильність“ монетарної політики НБУ», — резюмував він.

