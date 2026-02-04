Дохідність гривневих ОВДП у січні сягнула 17,8% Сьогодні 11:39 — Фондовий ринок

Дохідність гривневих ОВДП у січні сягнула 17,8%

Упродовж січня 2026 року уряд залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах 64 005,2 млн грн. На погашення внутрішніх боргових державних цінних паперів за цей період було спрямовано 40 869,4 млн грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 січня 2026 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1 546 120,9 млн грн, 10 791,3 млн дол. США та 3 247,2 млн євро. Водночас на погашення ОВДП за цей період спрямовано 1 036 023,6 млн грн, 11 495,3 млн дол. США та 2 921,4 млн євро.

Дохідність ОВДП у січні 2026 року

Уряд пропонує дохідність ОВДП на ринковому рівні. Максимальна ставка за гривневими ОВДП, які розміщувалися на аукціонах у січні 2026 року, становила 17,80% річних. ОВДП, номіновані в доларах США та євро, у цей період не розміщувалися.

Структура власників військових ОВДП

Станом на 1 лютого 2026 року найбільший обсяг військових ОВДП, як і раніше, зосереджений у банків — первинних дилерів.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Його структура виглядає так:

113 898,8 млн грн, або 39,4% від загального обсягу гривневих військових ОВДП (станом на 1 січня 2026 року — 110 839,2 млн грн, або 37,4%);

1 409,1 млн дол. США, або 64,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 січня 2026 року — 1 375,0 млн дол. США, або 63,3%);

256,2 млн євро, або 37,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 січня 2026 року — 250,9 млн євро, або 36,6%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 лютого 2026 року становив 187,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 168,2 млрд грн в еквіваленті станом на 1 лютого 2025 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 лютого 2026 року становив 5 251,2 млн грн, 12,3 млн дол. США та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в січні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 18 460,9 млн. грн.

