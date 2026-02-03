Маск об’єднав свої SpaceX і xAI: як оцінили нового гіганта
Американський бізнесмен Ілон Маск оголосив про об’єднання своїх двох ключових компаній — SpaceX та стартапу зі штучного інтелекту xAI. Угода, яка є повністю акційною, оцінила нову об’єднану структуру в 1,25 трильйона доларів, зробивши її одним із найбільших корпоративних гігантів у світі.
Умови угоди та оцінка компаній
Про придбання xAI було повідомлено в офіційній заяві на сайті SpaceX, підписаній самим Маском. За словами джерел, SpaceX отримала оцінку в 1 трильйон доларів, а xAI — у 250 мільярдів. Очікується, що акції нової компанії коштуватимуть близько 526 доларів за штуку.
Маск пояснив, що злиття має на меті створити «найамбітніший вертикально інтегрований інноваційний двигун на Землі й за її межами», який поєднає штучний інтелект, ракетні технології, супутниковий інтернет, прямий мобільний зв’язок та глобальну інформаційну платформу.
За його словами, у найближчі два-три роки найекономічніший спосіб масштабних обчислень ШІ може опинитися саме в космосі.
Об’єднання також відкриває нові можливості для фінансування амбітних планів Маска. SpaceX, яка все ще розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій пізніше цього року, може залучити до 50 мільярдів доларів — рекордну суму для IPO.
Зростаючі доходи від мережі Starlink, що вже налічує понад 9 тисяч супутників, дедалі більше випереджають запускові послуги та стають ключовим джерелом капіталу для дорогих проєктів xAI.
