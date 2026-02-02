0 800 307 555
«Гулівер» у Києві з 1 лютого відновив роботу: що там буде

Гулівер відновив роботу у Києві
З 1 лютого 2026 року торгово-офісний комплекс Gulliver повністю відкритий для всіх орендарів та відвідувачів.
Про це повідомила компанія Гулівер.

Що вже працює

Нині вже повністю працюють торговельно-розважальний центр і бізнес-центр.
Перелік відкритих у грудні 2025 року бутиків та сервісних операторів доповнять такі бренди:
  • Парфумерно-косметична група: Lullaby, Yves Rocher
  • Fashion та аксесуари: Gerry Weber, RESERVED, МОНІТО, Cropp town, HOUSE, Bugatti, Anabel Arto, Intimissimi / Intimissimi UOMO, CROCS, Piquadro, MUST HAVE, Secret Look, Samsonite, The Lace, BRAND ROOM, Chantal, GD Cashmere, Lucky Look, АВІАЦІЯ ГАЛИЧИНИ, Attribute, К-маркет, Frantini, Meryline, One by One, Ditto, Сварга, Duna, Fashion Group.
  • Товари для спорту: Мегаспорт, Adidas, Under Armour, Puma, ALL STARS, Lotto.
  • Подарунки та товари для дому: AOptica, Секунда, Butlers, Promenu, UA Made, FISSMAN, No Taboo.
  • Товари для дітей: Kid’s Republic, Original Marines, Manila Grace, My Play, Geekach.
  • Розваги та відпочинок: Дитячий центр Papashon, кінотеатр.
  • Фуд-корт: Massimo Gelarty, Solo Shawarma, Lokshiro, Печена Картопля, Yudgin Burger, Varenik, Salateira, Cinnabon, Avokado.
  • Сервісні послуги: ательє «Умілій Ткач», Tez Tour.
Нагадаємо, що у жовтні минулого року Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про припинення конкурсну процедуру з пошуку управителя арештованого ТРЦ «Гулівер» у системі Prozorro.
Актив було передано в управління АРМА у 2017 році як пов’язаний із колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням, у межах кримінального провадження про незаконне привласнення коштів державних банків.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
