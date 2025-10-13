АРМА повертає ТРЦ «Гулівер» державі Сьогодні 12:36 — Фондовий ринок

АРМА повертає ТРЦ «Гулівер» державі

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про припинення конкурсну процедуру з пошуку управителя арештованого ТРЦ «Гулівер» у системі Prozorro.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Актив було передано в управління АРМА у 2017 році як пов’язаний із колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням, у межах кримінального провадження про незаконне привласнення коштів державних банків.

Завданням АРМА було забезпечити збереження та належне управління цим активом до остаточного визначення його правового статусу.

Наразі суди ухвалили рішення, якими встановлено: частка у власності ТРЦ «Гулівер» належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов’язаним із Януковичем.

АРМА діє виключно в межах закону та судових рішень. Агентство не втручається у спори власності, а забезпечує прозорість і правомірність процедур управління арештованими активами.

«Припинення конкурсу з управління ТРЦ „Гулівер“ — це приклад того, як реформа АРМА працює у правовому полі, захищаючи інтереси держави та забезпечуючи верховенство права», — наголосила т.в.о. Голови АРМА Ярослава Максименко.

