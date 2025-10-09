АРМА виставила на продаж готель «Турист» у Львові (фото, ціна)
АРМА проводить відкритий конкурс із відбору управителя для арештованого готелю «Турист» у Львові.
Про це йдеться в повідомленні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.
«Турист» — це бізнес-готель у престижному районі міста з великим потенціалом розвитку.
Актив складається з:
- готельного комплексу на 9 поверхів (4851,8 кв. м).
- будівлі ресторану (1552 кв. м).
- паркувального майданчика.
- земельної ділянки (0,67 га).
Вартість
Відповідно до результатів незалежної оцінки, вартість комплексу становить понад 206 млн грн (без ПДВ).
Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило майно підозрюваних у великій фінансовій схемі з відмивання незаконно отриманих коштів.
За даними слідства, група осіб ухилялася від сплати ПДВ, використовуючи підконтрольні їм компанії. У звітності вони показували фіктивні операції, що фактично не мали реального товару чи послуг. Через це держава втратила понад 400 мільйонів гривень податків.
