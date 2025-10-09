АРМА виставила на продаж готель «Турист» у Львові (фото, ціна) Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

АРМА виставила на продаж готель «Турист» у Львові (фото, ціна)

АРМА проводить відкритий конкурс із відбору управителя для арештованого готелю «Турист» у Львові.

Про це йдеться в повідомленні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

«Турист» — це бізнес-готель у престижному районі міста з великим потенціалом розвитку.

Актив складається з:

готельного комплексу на 9 поверхів (4851,8 кв. м).

будівлі ресторану (1552 кв. м).

паркувального майданчика.

земельної ділянки (0,67 га).

Вартість

Відповідно до результатів незалежної оцінки, вартість комплексу становить понад 206 млн грн (без ПДВ).

Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило майно підозрюваних у великій фінансовій схемі з відмивання незаконно отриманих коштів.

За даними слідства, група осіб ухилялася від сплати ПДВ, використовуючи підконтрольні їм компанії. У звітності вони показували фіктивні операції, що фактично не мали реального товару чи послуг. Через це держава втратила понад 400 мільйонів гривень податків.

