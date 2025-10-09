Які Samsung отримають останнє оновлення One UI Сьогодні 03:37 — Фондовий ринок

Samsung почав розповсюджувати One UI 8 на флагмани трирічної давності — Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra. Після того, як оновлення спочатку з’явилося на Galaxy S25 у вересні, потім перекинулося на S23, черга дійшла і до смартфонів 2022 року.

Апдейт уже помітили в Європі та Індії, важить він солідні 3,1 ГБ і тягне One UI 8 на базі Android 16 плюс свіженький патч безпеки від 1 вересня 2025-го. Як завжди у Samsung, розповсюджування йде поступово — протягом наступних днів і тижнів оновлення добереться до інших ринків.

Останнє велике оновлення для S22

Samsung обіцяла серії S22 чотири великих оновлення Android і смартфони стартували з Android 12, а це означає, що One UI 8 — їхній фінальний мажорний апдейт. Для свіжих флагманів типу Galaxy S24 та S25 компанія вже перейшла на нову політику і обіцяє сім років оновлень. А власники S22 залишаються з тим, що є.

При цьому One UI 8 для Galaxy S22 не отримує жодних нових функцій Galaxy AI, хоча Galaxy S23 FE, який працює на тих самих чіпах — Exynos 2200 або Snapdragon 8 Gen 1 (залежно від регіону) — отримав усі AI-фішки повністю.

Ще одна загадка — не відомо, чи дістанеться Galaxy S22 оновлення One UI 8.5. Технічно, оскільки серія працює на Android 16, вона повинна бути сумісною. Але Samsung поки мовчить.

Хоча великих оновлень більше не буде, Galaxy S22 ще не списали повністю. Телефони продовжать отримувати патчі безпеки до 2026 року, що відповідає початковій обіцянці п’ятирічного циклу підтримки. Девайси вийшли в лютому 2022-го, тож Samsung виконує свої зобов’язання.

Але факт залишається фактом: One UI 8 — це кінець епохи для Galaxy S22. Флагман свого часу тепер офіційно переходить у категорію «старичків», яким залишилося лише доживати на патчах безпеки.

