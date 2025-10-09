Бюджетний конкурент виявився кращим за iPhone 17 Pro Max: чому так (відео) Сьогодні 04:29 — Фондовий ринок

Популярний блогер TechDroider влаштував жорстку дуель між двома топовими монстрами 2025 року — Xiaomi 17 Pro Max із Snapdragon 8 Elite Gen 5 та iPhone 17 Pro Max на A19 Pro. Результати виявилися доволі цікавими.

Китайський флагман із HyperOS 3 на борту виграв з самого початку: увімкнувся швидше за яблучний девайс і показав кращі результати при запуску повсякденних додатків. Номеронабирач, крамничка з програмами, камера — скрізь Xiaomi виявився швидшим.

Особливо помітною перевага стала при відкритті фронталки та перемиканні на додатковий 120-герцовий дисплей на задній панелі смартфона.

Але далі почалося цікавіше. Коли справа дійшла до серйозних навантажень, розклад кардинально змінився. У важких іграх типу Genshin Impact, Wuthering Waves та PUBG iPhone 17 Pro Max взяв реванш і виявився швидшим. Процесор A19 Pro продемонстрував вражаючу енергоефективність і стабільну продуктивність під час тривалих ігрових сесій. Обидва пристрої тягнуть максимальну графіку, проте яблучний девайс усе ж таки тримається попереду.

Подібна історія вийшла й із рендерингом відео. В Adobe Rush айфон експортував ролик помітно швидше, хоча в Luma Fusion Xiaomi несподівано виявився швидшим за конкурента.

У тесті на мультитаскінг обидва флагмани час від часу перезавантажували додатки. У Xiaomi таке сталося з Genshin Impact і Wuthering Waves, у iPhone — з Instagram. Загалом управління оперативною пам’яттю на високому рівні в обох смартфонів, але айфон трішки стабільніший у важких іграх.

Висновки

Xiaomi 17 Pro Max швидший у повсякденному використанні. Але якщо ви геймер або монтуєте відео, iPhone 17 Pro Max із його A19 Pro буде надійнішим і продуктивнішим під навантаженням.

prostomob

