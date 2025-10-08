OpenAI підписала угоди на понад $1 трлн для забезпечення обчислювальних потужностей ШІ Сьогодні 21:28 — Фондовий ринок

OpenAI підписала угоди на понад $1 трлн для забезпечення обчислювальних потужностей ШІ

OpenAI уклала контракти на суму близько $1 трлн із технологічними гігантами Nvidia, AMD, Oracle та CoreWeave, щоб забезпечити необхідні потужності для розвитку своїх моделей штучного інтелекту, включно з ChatGPT.

Про це повідмоляє Financial Times.

Ці домовленості дають компанії доступ до більш ніж 20 гігават потужностей обчислень протягом наступного десятиліття — приблизно стільки ж виробляють 20 ядерних реакторів.

За оцінками OpenAI, кожен гігават обчислювальної інфраструктури коштує близько $50 млрд, тож сукупна вартість угод сягає $1 трлн.

Останній контракт — з AMD — OpenAI підписала цього понеділка. Раніше компанія уклала подібні угоди з Nvidia, Oracle і CoreWeave, намагаючись гарантувати собі доступ до необхідних ресурсів для подальшого масштабування.

За підрахунками Financial Times, партнерство з Nvidia може обійтися OpenAI до $500 млрд, з AMD — до $300 млрд, а угода з Oracle — ще в $300 млрд. CoreWeave вже повідомила про контракти з OpenAI на понад $22 млрд.

Усі ці домовленості формують фінансову мережу взаємозалежностей, де великі корпорації частково фінансують OpenAI, а натомість отримують зростання власної ринкової вартості та доступ до спільних проєктів.

Нестача капіталу та «кругові» інвестиції

Аналітики в коментарях FT зазначають, що OpenAI не має достатньо капіталу, щоб самостійно фінансувати такі масштабні зобов’язання. За оцінками, компанія може втратити близько $10 млрд у 2025 році через величезні витрати на інфраструктуру, чипи та персонал.

«OpenAI наразі не має можливості робити подібні зобов’язання, — каже аналітик DA Davidson Гіл Лурія. — Це класичний приклад кремнієводолинного підходу „fake it till you make it“ — залучити якнайбільше гравців до гри».

Втім, OpenAI отримує значні фінансові стимули від своїх постачальників:

NVIDIA планує інвестувати $100 млрд у компанію протягом наступних 10 років, надаючи кошти, за які OpenAI зможе купувати її чипи;

AMD надала OpenAI варранти на купівлю до 10% своїх акцій за $0,01 за штуку, якщо спільні проєкти досягнуть певних цілей, зокрема пов’язаних із ринковою ціною акцій AMD.

Акції AMD зросли майже на 24% після оголошення угоди, а капіталізація компанії збільшилася на $63 млрд. Аналогічно, ринкова вартість Oracle піднялася на $244 млрд після оголошення партнерства.

Фінансування і борги

Щоб підтримати зростання, OpenAI залучає великі обсяги інвестицій і боргового фінансування. Минулого року компанія отримала $4 млрд банківського кредиту і близько $47 млрд венчурних інвестицій (значна частина з них — у межах переговорів із Microsoft, головним партнером компанії).

Наразі OpenAI готується залучити десятки мільярдів доларів боргового фінансування для розвитку інфраструктури. Компанію вже оцінили в $500 млрд.

Втім, рейтингові агентства, як-от Moody’s, висловлюють сумніви у тому, наскільки прибутковою може стати модель OpenAI: багато партнерів, зокрема Oracle, тепер значною мірою залежать від її успіху.

Генеральний директор Сем Альтман визнав, що наразі прибутковість не є пріоритетом.

«Це не входить навіть до моїх топ-10 завдань. Зараз ми у фазі інвестицій і зростання. Але, очевидно, колись ми маємо стати дуже прибутковими, і ми впевнені, що досягнемо цього», — сказав він.

