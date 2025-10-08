росіяни поцілили в завод найбільшого виробника хумусу Yofi Сьогодні 13:12 — Фондовий ринок

росіяни поцілили в завод найбільшого виробника хумусу Yofi

росіяни завдали удару по заводу виробника хумусу Yofi, в результаті чого компанія була вимушена тимчасово зупинити постачання продукції.

Про це пресслужба компанії повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Дякувати Богу, ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і ми були змушені тимчасово призупинити постачання», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що вже почали відновлювати виробництво і планують відновити постачання продукції протягом місяця.

За інформацією Forbes Україна, Yofi займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні, виробництво розташоване в Києві. На рік компанія виготовляє 1200 тонн продукції.

