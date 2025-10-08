0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росіяни поцілили в завод найбільшого виробника хумусу Yofi

Фондовий ринок
45
росіяни поцілили в завод найбільшого виробника хумусу Yofi
росіяни поцілили в завод найбільшого виробника хумусу Yofi
росіяни завдали удару по заводу виробника хумусу Yofi, в результаті чого компанія була вимушена тимчасово зупинити постачання продукції.
Про це пресслужба компанії повідомила на своїй сторінці в Instagram.
«Дякувати Богу, ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і ми були змушені тимчасово призупинити постачання», — йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що вже почали відновлювати виробництво і планують відновити постачання продукції протягом місяця.
За інформацією Forbes Україна, Yofi займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні, виробництво розташоване в Києві. На рік компанія виготовляє 1200 тонн продукції.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems