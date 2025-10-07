Як виглядає маєток Безоса в «бункері мільярдерів» (фото) Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Новий будинок для засновника Amazon Безоса став вже 3 на престижному острові Індіан-Крік. Мільярдер планує оселитися саме в цьому новому будинку, поки зноситимуть два попередні його маєтки на острові.

Новий будинок Безоса має площу у 1 130 квадратних метрів. У будинку облаштовано 6 спалень. Він розташований на набережній, має великий відкритий басейн.

Загальна вартість його інвестицій на острові сягнула 237 мільйонів доларів.

Що таке «бункер мільярдерів»

Елітний острів Indian Creek має площу у 300 акрів (приблизно 1,2 квадратних кілометрів). Він став відомий як «бункер мільярдерів», оскільки на ньому проживають лише дуже багаті жителі та знаменитості.

Потрапити на Індіан-Крік можна тільки по єдиному мосту через затоку Біскейн. При цьому міст цілодобового охороняє приватна поліція з неба та з землі.

Острів вміщує всього 41 приватний маєток. А середня ціна нерухомості складає 29,5 мільйона доларів. Жителі «бункера мільярдерів» мають ексклюзивний доступ до заміського клубу Indian Creek Country Club* з приватним полем для гольфу на 18 лунок.

