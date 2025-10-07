Топ-20 шкіл України для майбутніх айтівців Сьогодні 20:00 — Фондовий ринок

Топ-20 шкіл України для майбутніх айтівців

Рейтинг найкращих шкіл для сфери ІТ базується на результатах НМТ (національний мультипредметний тест), який складають випускники шкіл.

Про це пише dou.ua

Рейтинг містить школи, які дають найкращу базу з математики та англійської мови для майбутніх розробників. Для розрахунку ми використовуємо результати НМТ з цих предметів.

До цьогорічного рейтингу топ-100 увійшли 26 нових шкіл. Майже у всіх суттєво поліпшилися результати НМТ з математики і англійської.

Хто найкращий

Цього року найкраща школа для IT-сфери — Русанівський ліцей у Києві (четверте місце торік).

На другому місці — ліцей «Інтелект» у Києві (торік — десяте).

Львівський фізико-математичний ліцей, який торік був першим, нині посідає третє місце (повний список тут .)

Перша десятка шкіл майже не змінилась порівняно з рейтингом 2024 року.

Додалося два нових заклади: Заліщицька державна гімназія з міста Заліщики Тернопільській області (сьоме місце; торік — сімнадцяте) і Науковий ліцей ім. Миколи Сабата з Івано-Франківська (10-те місце; торік — 15-те).

Приватні школи вкотре є в рейтингу топ-100. Цього року до першої сотні увійшло 17 приватних закладів освіти (у 2024-му їх було 19, а 2021-го — лише один).

У 2025 році тенденція до зниження середніх балів НМТ з математики і англійської в топ-100 продовжується. Середній бал, який ми розраховуємо для загального ІТ-рейтингу, цього року становить 164, а торік — 166.

Читайте також ІТ-освіта: як захисникам отримати ваучери на навчання

Щодо балів за предметами, то цього року середній бал з математики в першій сотні шкіл — 161 (у 2024 році — 163); з англійської мови — 166 (торік — 169 балів). Також у більшості шкіл з рейтингу бали з англійської мови вищі, ніж з математики (ця тенденція зберігається з минулого року).

11 шкіл з Топ-20 знаходяться у Києві. Далі за кількістю йде Львівська область — 3 навчальні заклади.

Ми писали , що для захисників та захисниць України відкрито додатковий набір на бакалаврат. Вони мають можливість отримати ваучер до 30 280 грн на навчання за ІТ-спеціальностями для здобуття вищої освіти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Крім того, вони мають право вступати без проходження НМТ.

Серед спеціальностей:

F2 Інженерія програмного забезпечення;

F3 Комп’ютерні науки;

F7 Комп’ютерна інженерія;

F5 Кібербезпека та захист інформації;

F6 Інформаційні системи і технології.

Нагадаємо, у серпні українські ІТ-фахівці отримали 80,5 тисячі пропозицій від рекрутерів. Це на 8% менше, ніж у липні. Загалом за літо обсяг пропозицій майже не відрізнявся від весняних показників, але структура змінилася.

