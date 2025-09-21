ІТ-освіта: як захисникам отримати ваучери на навчання Сьогодні 13:07 — Особисті фінанси

ІТ-освіта: як захисникам отримати ваучери на навчання

Для захисників та захисниць України відкрито додатковий набір на бакалаврат. Вони мають можливість отримати ваучер до 30 280 грн на навчання за ІТ-спеціальностями для здобуття вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Хто може отримати ваучер

Зазначається, що ця можливість надається учасникам бойових дій, які звільнені з військової служби.

Крім того, вони мають право вступати без проходження НМТ.

Серед спеціальностей:

F2 Інженерія програмного забезпечення;

F3 Комп’ютерні науки;

F7 Комп’ютерна інженерія;

F5 Кібербезпека та захист інформації;

F6 Інформаційні системи і технології.

Заявки приймаються до 20 жовтня. Кожен може обрати будь-яку форму навчання.

Нагадаємо, у серпні українські ІТ-фахівці отримали 80,5 тисячі пропозицій від рекрутерів. Це на 8% менше, ніж у липні. Загалом за літо обсяг пропозицій майже не відрізнявся від весняних показників, але структура змінилася.

Найбільше пропозицій залишилось у категоріях:

маркетинг — близько 15% від усіх вакансій (навесні було 13%);

JavaScript — 6% (було майже 7%);

Python — майже 6% (було 6%).

За оптимістичного сценарію з України після завершення війни може поїхати від 8% ІТ-спеціалістів — приблизно 19−20 тисяч людей. Водночас песимістичний сценарій передбачає виїзд третини фахівців — 74−75 тисяч айтівців.

