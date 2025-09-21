ІТ-освіта: як захисникам отримати ваучери на навчання
Для захисників та захисниць України відкрито додатковий набір на бакалаврат. Вони мають можливість отримати ваучер до 30 280 грн на навчання за ІТ-спеціальностями для здобуття вищої освіти.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Хто може отримати ваучер
Зазначається, що ця можливість надається учасникам бойових дій, які звільнені з військової служби.
Крім того, вони мають право вступати без проходження НМТ.
Серед спеціальностей:
- F2 Інженерія програмного забезпечення;
- F3 Комп’ютерні науки;
- F7 Комп’ютерна інженерія;
- F5 Кібербезпека та захист інформації;
- F6 Інформаційні системи і технології.
Заявки приймаються до 20 жовтня. Кожен може обрати будь-яку форму навчання.
Нагадаємо, у серпні українські ІТ-фахівці отримали 80,5 тисячі пропозицій від рекрутерів. Це на 8% менше, ніж у липні. Загалом за літо обсяг пропозицій майже не відрізнявся від весняних показників, але структура змінилася.
Найбільше пропозицій залишилось у категоріях:
- маркетинг — близько 15% від усіх вакансій (навесні було 13%);
- JavaScript — 6% (було майже 7%);
- Python — майже 6% (було 6%).
За оптимістичного сценарію з України після завершення війни може поїхати від 8% ІТ-спеціалістів — приблизно 19−20 тисяч людей. Водночас песимістичний сценарій передбачає виїзд третини фахівців — 74−75 тисяч айтівців.
