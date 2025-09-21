0 800 307 555
ІТ-освіта: як захисникам отримати ваучери на навчання

Особисті фінанси
27
Для захисників та захисниць України відкрито додатковий набір на бакалаврат. Вони мають можливість отримати ваучер до 30 280 грн на навчання за ІТ-спеціальностями для здобуття вищої освіти.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Хто може отримати ваучер

Зазначається, що ця можливість надається учасникам бойових дій, які звільнені з військової служби.

Крім того, вони мають право вступати без проходження НМТ.
Серед спеціальностей:
  • F2 Інженерія програмного забезпечення;
  • F3 Комп’ютерні науки;
  • F7 Комп’ютерна інженерія;
  • F5 Кібербезпека та захист інформації;
  • F6 Інформаційні системи і технології.
Заявки приймаються до 20 жовтня. Кожен може обрати будь-яку форму навчання.
Нагадаємо, у серпні українські ІТ-фахівці отримали 80,5 тисячі пропозицій від рекрутерів. Це на 8% менше, ніж у липні. Загалом за літо обсяг пропозицій майже не відрізнявся від весняних показників, але структура змінилася.
Найбільше пропозицій залишилось у категоріях:
  • маркетинг — близько 15% від усіх вакансій (навесні було 13%);
  • JavaScript — 6% (було майже 7%);
  • Python — майже 6% (було 6%).
За оптимістичного сценарію з України після завершення війни може поїхати від 8% ІТ-спеціалістів — приблизно 19−20 тисяч людей. Водночас песимістичний сценарій передбачає виїзд третини фахівців — 74−75 тисяч айтівців.
